Ada çayı faydaları nelerdir? Ada çayı ne işe yarar? Ada çayının zararı var mı? Adaçayı tansiyon yükseltir mi? Adaçayı zayıflatır mı?

Ada Çayı ne işe yarar? Adaçayı tansiyon yükseltir mi? sorularının yanıtı merak ediliyor. Ada çayı, nane ailesinden bir bitki olan adaçayının ( Salvia officinalis ) yapraklarından yapılır. Adaçayı bir mutfak bitkisi olarak biliyor olsanız da, yapraklar ellagik asit (çilek, ahududu ve cevizde de bulunur) ve rosmarinik asit (biberiye ve fesleğende bulunur) gibi antioksidan bileşikler açısından zengindir. Taraftarlar, adaçayı çayının belirli sağlık koşullarına yardımcı olabileceğini, kilo kaybını teşvik edebileceğini ve saç sağlığını iyileştirebileceğini iddia ediyor. İşte, ada çayının faydaları ve zararları...

Ada çayı ne zaman içilmeli?

Ada çayı, bilinçsizce tüketilmemelidir. Günde 3 fincandan fazla içilmemesi önerilir. Fazla tüketildiğinde bazen kan basıncını yükseltebilir. Bu nedenle doktorunuza danışmadan içmeyiniz.

Ada çayı kimler içemez?

Tansiyon yükseltici etkisi olduğundan özellikle tansiyon hastaları adaçayı tüketiminden uzak durmalıdırlar.

Kalp çarpıntısı yaşayabilen bireylerde, devamlı ilaç tüketmek durumunda olanlarda adaçayı tüketilmemelidir.

ADA ÇAYI FAYDALARI

Depresyonu ve stresi azaltır.

Zararlı toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olur.

Beyin fonksiyonlarını geliştirir.

Ağız ve diş eti hastalıklarına iyi gelir.

Cilt leke ve hastalıklarında kullanır.

Mide ve kolestrol hastaları için rahatlatıcı etkisi vardır.

Menopoz sonrası belirtileri hafifletir.

Anti-inflamatuar ve antioksidan bileşikler açısından zengin

Ada çayı, çeşitli güçlü bitki bileşikleri içerir.

Özellikle antioksidanları , serbest radikaller olarak adlandırılan zararlı bileşikleri nötralize etmek için çalışır. Bunlar vücudunuzda biriktiğinde tip 2 diyabet ve bazı kanserler gibi kronik hastalıklara yol açabilirler.

Adaçayı çayı özellikle rosmarinik asitte yüksektir. Hayvan ve test tüpü çalışmaları, bu antioksidanın, azalmış inflamasyon ve kan şekeri seviyeleri gibi sayısız fayda sağladığını göstermiştir.

Enflamasyon doğal bir bedensel tepki olsa da, kronik enflamasyon hastalık riskinizi artırabilir.

Adaçayı aynı şekilde kemik sağlığı, dolaşım ve uygun kan pıhtılaşması için gerekli olan yeterli miktarda K vitamini sağlar.

Sağlıklı cilt ve yara iyileşmesini teşvik edebilir

Ada çayı, doğal bir cilt bakımı ilacı olarak topikal olarak uygulanan kozmetiklerde yaygın bir bileşendir .

Çayını içmenin de aynı faydaları sağlaması olasıdır. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Fare cilt hücreleri üzerinde yapılan bir test tüpü çalışmasında, adaçayının anahtar bileşiklerinden biri olan kafurun sağlıklı cilt hücresi büyümesini desteklediği, yaşlanma belirtilerini yavaşlattığı ve kırışıklık oluşumunu azalttığı bulundu.

Ek olarak, bir hayvan çalışması, bu bitkinin karnosol ve karnosik asidini güneşe bağlı cilt hasarını ve diğer inflamatuar cilt problemlerini tedavi etmeye yardımcı olmakla ilişkilendirdi.

Diğer hayvan çalışmaları, adaçayı özünün uçukları iyileştirmeye yardımcı olduğunu ve yara iyileşmesini hızlandırdığını gösteriyor.

Ayrıca, test tüpü çalışmaları, özütünün cildinize zarar verebilecek bazı zararlı bakteri ve mantarları öldürdüğünü göstermiştir.

Ağız sağlığını destekler

Adaçayı, ağrıyı, iltihabı ve kötü nefesi hedef aldığı ve ayrıca antibakteriyel ve yara iyileştirici özelliklere sahip olduğu için diş hekimliğinde en popüler bitkilerden biridir.

Aslında, adaçayı çayı ağız yaraları ve boğaz ağrıları için bir çare olarak sıklıkla tavsiye edilir.

Bu oral faydalar genellikle güçlü antioksidan rosmarinik aside atfedilir.

Bundan başka, adaçayı antibakteriyel ve bazı gargaralara ilave edilir.

Antikanser özelliklere sahip olabilir

Adaçayı çayının kanser hücreleriyle savaşmaya yardımcı olabileceğine dair bazı kanıtlar var.

Karnosol, kafur ve rosmarinik asit dahil olmak üzere çeşitli antikanser bileşikleri içerir . Özellikle hayvan ve test tüpü çalışmaları, karnosolün sağlıklı hücreleri etkilemeden çeşitli kanser hücrelerini öldürebildiğini ortaya koymaktadır.

500'den fazla kişide yapılan bir çalışmada, adaçayı ve papatya çayları, tiroid kanseri riskinin azalmasıyla bağlantılıydı.

Bu arada, bir test tüpü çalışmasında ada çayı, kolon kanseri hücresi oluşumuna neden olan genetik değişiklikleri önlemeye yardımcı oldu. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Bu sonuçlar umut verici olsa da, daha fazla insan araştırması gereklidir.

ADAÇAYI ZAYIFLATIR MI?

Adaçayı tok tutucu ve yağ yakıcı etkisi bulundurmasından dolayı zayıflatıcı etkisi de bulunmaktadır. Diyetlerinize adaçayı ekleyerek tok kalabilir, sindiriim sisteminizi hızlandırabilirsiniz. Sindirim sistemini hızlandırıcı ve yağ yakıcı etkisi bulunmasından dolayı adaçayı ile zayıflamak mümkün olacaktır.

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