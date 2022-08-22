E- devlet üzerinden ad ve soyad değişikliği nasıl yapılır? e-devlet ad ve soyadı değişikliği başvuru ekranı!

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, ad ve soyadı değişikliği son başvuru tarihini duyurdu. Ad ve soyad değişikliği nasıl yapılır ve başvuru ekranını vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Ad ve soyad değişikliği nasıl yapılır? e-devlet ad ve soyadı değişikliği başvuru ekranı!

İçişleri Bakanlığı, ad ve soyad değişikliğini e- devlet üzerinden yapılacağını açıklamıştı. Ad ve soyad değişikliği nasıl yapılır ve e-devlet ad ve soyadı değişikliği başvuru ekranı araştırılıyor. Ad ve soyad değişikliği nasıl yapılır? e-devlet ad ve soyadı değişikliği başvuru ekranı! Detaylar haberimizdedir…

AD VE SOYAD DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR?

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, ad ve soyadı değişikliği başvurularının 24 Aralık 2022'ye kadar e-Devlet aracılığıyla da yapılabileceğini bildirdi. Ayrıca bugüne kadar 298 bin 670 kişinin soyadını, 134 bin 818 kişinin ise adını değiştirdiği bildirildi.

E-DEVLET AD VE SOYAD BAŞVURU EKRANINA TIKLAYINIZ

24 ARALIK'A KADAR YAPILABİLECEK

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ise hizmetle ilgili yeni bir gelişmeyi duyurdu. Sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre vatandaşların, genel ahlaka uygun olmayan, gülünç olarak değerlendirilen, yazım ve imla hatası olan ad ve soyadı değişikliği başvuruları, e-devlet aracılığıyla veya yazılı olarak ilçe nüfus müdürlüklerine 24 Aralık'a kadar yapabilecek.

ON BİNLERCE İNSAN YARARLANDI

İl ve ilçe idare kurulu kararıyla ad soyadı düzeltilmesi uygulaması sayesinde bugüne kadar 298 bin 670 kişinin soyadını, 134 bin 818 kişinin ise adını değiştirdiği bildirildi.

E-DEVLET AD VE SOYADI DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURU EKRANI! (LİNK)