Ad Soyad değişikliği nasıl yapılır? E-Devlet ad soyad değişikliği!

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, ad ve soyadı değişikliği başvurularının 24 Aralık 2022'ye kadar e-Devlet aracılığıyla da yapılabileceğini bildirdi. Peki, Ad Soyad değişikliği nasıl yapılır? Soyadı değiştirme nasıl yapılır? Soyadı nasıl değiştirilir? E-Devlet ad soyad değişikliği!

Ad Soyad değişikliği nasıl yapılır? Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, ad ve soyadı değişikliği başvurularının 24 Aralık 2022'ye kadar e-Devlet aracılığıyla da yapılabileceğini bildirdi. Peki, Ad Soyad değişikliği nasıl yapılır? Soyadı değiştirme nasıl yapılır? Soyadı nasıl değiştirilir? E-Devlet ad soyad değişikliği haberimizde...

AD SOYAD DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR?

Ad Soyad değişikliği başvurularının 24 Aralık 2022'ye kadar e-Devlet aracılığıyla yapılabileceği duyuruldu.

E-Devlet üzerinden ad soyad değişikliği hakkında şartlar şu şekilde açıklanmıştır:

Bu hizmet, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun Geçici 11. maddesi uyarınca, 2525 sayılı Soyadı Kanununun 3. maddesine aykırı soyadları ile yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmamasından kaynaklanan anlam değişiklikleri bulunan, genel ahlaka uygun olmayan, toplum tarafından gülünç karşılandığı değerlendirilen ad ve soyadlarının il veya ilçe idare kurulu tarafından verilecek kararla değiştirilmesine yönelik başvuruyu kapsamaktadır. Yukarıda belirtilen gerekçeler dışında kalan ad ve soyadı değişikliği talepleri için mahkeme kararı alınması gerekmektedir.

24 ARALIK'A KADAR YAPILABİLECEK

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ise hizmetle ilgili yeni bir gelişmeyi duyurdu. Sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre vatandaşların, genel ahlaka uygun olmayan, gülünç olarak değerlendirilen, yazım ve imla hatası olan ad ve soyadı değişikliği başvuruları, e-devlet aracılığıyla veya yazılı olarak ilçe nüfus müdürlüklerine 24 Aralık'a kadar yapabilecek.

ON BİNLERCE İNSAN YARARLANDI

İl ve ilçe idare kurulu kararıyla ad soyadı düzeltilmesi uygulaması sayesinde bugüne kadar 298 bin 670 kişinin soyadını, 134 bin 818 kişinin ise adını değiştirdiği bildirildi.