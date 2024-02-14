Acun ve Yunus Emre konseyde tartıştı! Acun ve Yunus Emre neden tartıştı, ne oldu? TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'da tansiyon bir an olsun düşmeden devam ediyor. Son günlerde karıştığı kavgalar ve ettiği tehditlerden dolayı gündemden düşmeyen Yunus Emre ile Acun Ilıcalı arasında ada konseyinde gerginlik çıktı. Ilıcalı'ya resti çeken Yunus Emre "Seviyem buraya uymuyorsa problem değil" dedi.

ACUN ILICALI VE YUNUS EMRE NEDEN TARTIŞTI?

Acun Ilıcalı, dokunulmazlık oyununda Ogeday ile kavga ederek tehditler savuran Yunur Emre'yi ada konseyinde uyararak "Benim sözlerimin Yunus Emre'nin nezdinde önemi yok. Oyun kaybedip karşı takımı sürekli sataşan, üslubu, konuşma tarzı ve sözleriyle kontrolsüz biri. Her bir sebep buluyorsun ve Survivor'da çok şansın yok. Senin davranış şeklin bize uymuyor. Sen ne yapacaksın ya da biri bir şey dediğinde onu mu döveceksin? Yarın öbür gün de git birine saldır. Seninle aramızda bir sevgi sorunu yaşamıyorum. Düelloya çıkıp adama saldıran birini ilk defa duyuyorum. İnsanlara sürekli tehditler savuruyorsun. Ne yapıyorsun sen? Burası yarışma, senin tehdit alanın değil. Sen yine kendini haklı buluyorsun. Biri yanlış yaptığında medeni şekilde konuşmalısın. Tehdit edip ortalıkta gezemezsin" dedi.

YUNUS EMRE: BEN ADAMINA GÖRE MUAMELE YAPARIM

Yunus Emre ise Ilıclı'ya "Ben bu adamların hepsiyle yarıştım. Yendim ya da yenildim. Benden hiç saygısızlık gördüler mi? Seviye ve saygılı şekilde yarışıyordum. Ogeday Beyefendi ben ne zaman kazanç sağlasam bir şey diyor. Ben adamına göre muamele yaparım. Seviye oraya inerse ben daha da alçalabilirim Acun abi yani. Bu programa uymuyorsa da hiç problem değil. Size her zaman minnet ve saygı duyacağım Acun abi. Yapacak bir şey yok. Her şeyde günah keçisi oluyorum" diyerek karşılık verdi.