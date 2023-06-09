Acun Ilıcalı tarafından düzenlenen Şampiyonlar Ligi finali öncesi Şampiyonlar Ligi Efsaneler Turnuvası maçları hangi kanalda yayınlanıyor merak ediliyor. Peki Acun'un futbol turnuvası hangi kanalda? Acun Ilıcalı'nın efsaneler turnuvası ne zaman, saat kaçta, hangi futbolcular var?

Acun'un futbol turnuvası hangi kanalda? Acun Ilıcalı tarafından düzenlenen Şampiyonlar Ligi finali öncesi Şampiyonlar Ligi Efsaneler Turnuvası maçları hangi kanalda yayınlanıyor merak ediliyor. Peki Acun'un futbol turnuvası hangi kanalda? Acun Ilıcalı'nın efsaneler turnuvası ne zaman, saat kaçta, hangi futbolcular var? Detaylar...

ACUN'UN FUTBOL TURNUVASI HANGİ KANALDA?

Acun Ilıcalı'nın düzenlendiği futbol turnuvası TV8'den canlı olarak yayınlanmaktadır.

Cafu'nun takımı:

Julio Cesar

Cafu

Marco Materazzi

Esteban Cambiasso

Gaizka Mendieta

Robert Pires

Patrick Vieira

Vladimir Smicer

Patrick Kluivert

Nesta'nın takımı:

Vitor Baia

Roberto Carlos

Lucio

Alessandro Nesta

Maicon

Michael Essien

Claude Makelele

Clarence Seedorf

Yaya Toure

Ricardo Quaresma

Figo'nun takımı:

Eric Abidal

Ivan Cordoba

Luis Figo

Kaka

Christian Karembeu

Robbie Keane

Diego Milito

Mikael Silvestre

Hamit Altıntop'un takımı:

Volkan Demirel

Hamit Altıntop

Tuncay Şanlı

Emre Belözoğlu

Nuri Şahin

Tümer Metin

Arda Turan

Hakan Ünsal

Semih Şentürk

Okan Buruk