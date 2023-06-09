Acun'un futbol turnuvası hangi kanalda? Acun Ilıcalı'nın efsaneler turnuvası ne zaman, saat kaçta, hangi futbolcular var?
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Acun Ilıcalı tarafından düzenlenen Şampiyonlar Ligi finali öncesi Şampiyonlar Ligi Efsaneler Turnuvası maçları hangi kanalda yayınlanıyor merak ediliyor. Peki Acun'un futbol turnuvası hangi kanalda? Acun Ilıcalı'nın efsaneler turnuvası ne zaman, saat kaçta, hangi futbolcular var?
Acun'un futbol turnuvası hangi kanalda? Acun Ilıcalı tarafından düzenlenen Şampiyonlar Ligi finali öncesi Şampiyonlar Ligi Efsaneler Turnuvası maçları hangi kanalda yayınlanıyor merak ediliyor. Peki Acun'un futbol turnuvası hangi kanalda? Acun Ilıcalı'nın efsaneler turnuvası ne zaman, saat kaçta, hangi futbolcular var? Detaylar...
ACUN'UN FUTBOL TURNUVASI HANGİ KANALDA?
Acun Ilıcalı'nın düzenlendiği futbol turnuvası TV8'den canlı olarak yayınlanmaktadır.
Cafu'nun takımı:
Julio Cesar
Cafu
Marco Materazzi
Esteban Cambiasso
Gaizka Mendieta
Robert Pires
Patrick Vieira
Vladimir Smicer
Patrick Kluivert
Nesta'nın takımı:
Vitor Baia
Roberto Carlos
Lucio
Alessandro Nesta
Maicon
Michael Essien
Claude Makelele
Clarence Seedorf
Yaya Toure
Ricardo Quaresma
Figo'nun takımı:
Eric Abidal
Ivan Cordoba
Luis Figo
Kaka
Christian Karembeu
Robbie Keane
Diego Milito
Mikael Silvestre
Hamit Altıntop'un takımı:
Volkan Demirel
Hamit Altıntop
Tuncay Şanlı
Emre Belözoğlu
Nuri Şahin
Tümer Metin
Arda Turan
Hakan Ünsal
Semih Şentürk
Okan Buruk