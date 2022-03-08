Alpay Kazan neden öldü? Acun Ilıcalı'nın arkadaşı Alpay Kazan'ın hastalığı neydi, neden öldü? Alpay Kazan kimdir?

Alpay Kazan neden öldü?, Survivor'da dün geceki eleme konseyinde Murat Ceylan'ın Acun Medya ekibinde yer alan Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı Alpay Kazan'ın ölüm haberini vermesi üzerine yarışmacılar duygusal anlar yaşadı ve Survivor izleyicileri Acun Medya'da kim öldü? Acun Ilıcalı'nın arkadaşı Alpay Kazan'ın hastalığı neydi, neden öldü? Alpay Kazan kimdir?sorularına yanıt aradı.

ALPAY KAZAN NEDEN ÖLDÜ?

Hayatını kaybeden Alpay Kazan, Acun Medya Şirketinde Genel İdari Koordinatörlük görevini yürütmekteydi. Alpay Kazan'ın kanser hastası belirtiliyor. Kazan'ın ölüm haberini sosyal medya hesabından duyuran eski Survivor yarışmacısı Hakan Hatipoğlu paylaşımında, cenazenin 7 Mart 2022 Pazartesi saat 17.00'da Şakirin Camii'den kalkacağını belirtti.

ALPAY KAZAN KİMDİR?

Hayatını kaybeden Alpay Kazan, Acun Medya Şirketinde Genel İdari Koordinatörlük görevini yürütmekteydi. Alpay Kazan'ın kanser hastası olduğu belirtiliyor. Kazan'ın ölüm haberini sosyal medya hesabından duyuran eski Survivor yarışmacısı Hakan Hatipoğlu paylaşımında, cenazenin 7 Mart 2022 Pazartesi saat 17.00'da Şakirin Camii'den kalkacağını belirtti.

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