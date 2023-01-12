Acun Ilıcalının yeni sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya kimdir, kaç yaşında, nereli?

Ünlü Yapımcı Acun Ilıcalı'nın aralarında 30 yaş fark olan yeni sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile olan yeni fotoğrafları ortaya çıktı ortaya çıktı. Gecen yıl Ayça Çağla Altunkaya ilk kez Acun'un sürat teknesinde görülmüş, sonra da Mikonos sokaklarında birlikte yürümüşlerdi. Peki, Ayça Çağla Altunkaya kimdir, kaç yaşında? Acun Ilıcalının eşleri ve çocukları kimler? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

TV8 sahibi ünlü medya patronu Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya çifti bir süredir sessiz ama sakin bir beraberlik yaşıyorlar. Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya en son doğum günü paylaşımında çiftin birliktelikleri kamuoyuna yansımıştı.Peki,Şeyma Subaşına benzerliği ile dikkat çeken Acun Ilıcalının yeni sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya kimdir, kaç yaşında? Acun Ilıcalının eşleri ve çocukları kimler? Detaylar haberimizde...

AYÇA ALTINKAYA KİMDİR?

1999'da Yalova'da doğan Ayça Çağla Altunkaya, Nişantaşı üniversitesinden hemşirelik bölümünden mezun oldu. Basketbol ile ilgilenen Ayça Çağla Altunkaya, bir süre bu bu spor ile ilgilendi.

Şeyma Subaşı'yla olan benzerliği ile dikkat çeken Ayça Çağla Altunkaya, Acun Ilıcalı ile ilk kez Gecen yıl sürat Çeşmede bir sürat teknesinde görüntülenmişti. Çeşme'den Mikanos'a doğru giden Ayça Çağla Altunkaya ile Acun Ilıcalı arasındaki aşk dedikodularımda bu olay sonrası alevlenmişti.

Ardından O Ses Türkiye çekimlerinde görüntülenen Ayça Çağla Altunkaya ile Acun Ilıcalı, aralarındaki ilişki ile ilgili herhangi bir açıklama yapmazken, ünlü yapımcı Acun Ilıcalı genç sevgilisini Instagram'dan takip etmesi iddiaları güçlendirmişti. Ayça Çağla Altunkaya, O Ses Türkiye ve MasterChef kulisinden fotoğraflar paylaşırken, en sonunda Acun Ilıcalı da sevgilisi ile birlikte çekildiği fotoğrafı Instagram'dan paylaştı ve aşk ilan edilmiş oldu.

ACUN ILICALI EŞLERİ KİMLER?

Seda Başbuğ(1988-1993)

Zeyne Yılmaz(2003-2016)

Şeyma Subaşı(2017-2018)

ACUN ILICALI'NIN ÇOCUKLARI KİMLER?