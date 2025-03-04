İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yürüttüğü soruşturma kapsamında Acun Ilıcalı ve Sadettin Saran hakkında "ruhsatsız ve yasa dışı bahis sitelerinin" reklamlarının yapıldığı gerekçesiyle iddianame hazırladı. Acun Ilıcalı yasa dışı bahis olayı nedir? Acun Ilıcalı'yan neden soruşturma açıldı?

ACUN ILICALI YASA DIŞI BAHİS OLAYI NEDİR?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yürüttüğü soruşturma kapsamında Acun Ilıcalı ve Sadettin Saran hakkında "ruhsatsız ve yasa dışı bahis sitelerinin" reklamlarının yapıldığı gerekçesiyle iddianame hazırladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, TV8, Exxen ve S SPORT + kanallarında sanal reklam teknikleri ile ruhsatsız ve yasadışı bahis sitelerinin reklamlarının yapılması tespitine dayanarak 7258 sayılı kanuna muhalefet gerekçesi ile iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında TV 8, EXXEN ve S SPORT + logolu internet yayın platformunda yayınlanan futbol müsabakalarında sanal reklam teknikleri ile ruhsatsız ve yasadışı bahis sitelerinin reklamlarının yapılması tespitine dayanarak 7258 sayılı kanuna muhalefet gerekçesi ile iddianame tanzim edildiği belirtildi.

İddianamede Ali Acun Ilıcalı ve Sadettin Saran da şüpheli olarak yer alıyor.

Saadettin Saran ile bazı şüpheliler hakkında yasa dışı bahse teşvik suçlamasıyla iddianame düzenlendi

İstanbul'da yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında iş insanı Saadettin Saran ve bazı şüpheliler hakkında, "S SPORT" internet sitesinde yayınlanan futbol müsabakalarında yasa dışı bahis reklamı yaptıkları iddiasıyla, 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapis talebiyle iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, Saran "şüpheli" olarak yer aldı.

İddianamede, Saran ile bazı şüphelilerin "Saran İnternet Televizyon Yayıncılık A.Ş." bünyesinde hizmet veren "S SPORT" internet yayın platformunda yayınlanan futbol müsabakalarında yasa dışı bahis reklamları yaptıkları iddiasıyla "kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek" suçundan 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.

İddianame, değerlendirilmek üzere asliye ceza mahkemesine gönderildi.

ACUN ILICALI NE DEMİŞTİ?

Acun Ilıcalı, soruşturma kapsamında verdiği ifadede "Yurt dışında oynanan maçların reklam panolarının satışı, ev sahibi ülkenin federasyonuna aittir. TV8'in bu olayın herhangi bir tarafıyla ilgisi ya da alakası yoktur." açıklamasını yapmıştı.

Soruşturma kapsamında ifade veren Sadettin Saran hakkında da yurt dışına çıkış yasağı verilmişti.