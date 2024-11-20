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Acun Ilıcalı yasa dışı bahis olayı nedir? Acun Ilıcalı ceza alacak mı?

Acun Ilıcalı yasa dışı bahis olayı nedir? Acun Ilıcalı ceza alacak mı?
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Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı yasa dışı bahis olayı nedir ve Acun Ilıcalı ceza alacak mı soruları gündeme geliyor. Acun Ilıcalı'ya neden soruşturma açıldı ve suçu nedir soruları araştırılıyor. Peki, Acun Ilıcalı yasa dışı bahis olayı nedir? Acun Ilıcalı ceza alacak mı?

Acun Ilıcalı yasa dışı bahis olayı ne? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasadışı bahis reklamı ve teşvikiyle ilgili olarak Acun Ilıcalı, Tv8 kanalı ve EXXEN dijital platform yetkilileri hakkında soruşturma açtı. Acun Ilıcalı ceza alacak mı? Detaylar haberimizdedir...

ACUN ILICALI YASA DIŞI BAHİS OLAYI NEDİR?

Türkiye, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 6.hafta maçında Karadağ ile karşılaşmış ve TV8 ekranlarından canlı yayınlanmıştı. Maç sırasında reklam panolarında yasadışı bahis sitelerinin reklamı yapıldı.

Sosyal medyada çokça gündem olan konu hakkında Acun Ilıcalı bir açıklamada bulundu. Ilıcalı, açıklamasında Yurt dışında oynanan maçların reklam panolarının satışlarının ev sahibi ülkeye ait olduğunu belirtti. Ilıcalı, "Israrla anlamayanlar, anlamak istemeyenler ya da algı yaratmak isteyenler için bir kez daha söyleyelim. Yurt dışında oynanan maçların reklam panolarının satışı, ev sahibi ülkenin federasyonuna aittir. Nasıl Türkiye'de oynanan milli maçların reklam panolarının satışı Türkiye Futbol Federasyonu'na aitse, Karadağ-Türkiye maçının saha içi reklam panolarının satışını da Karadağ Futbol Federasyonu yapmıştır. TV8'in bu olayın herhangi bir tarafıyla ilgisi ya da alakası yoktur" dedi.

Acun Ilıcalı yasa dışı bahis olayı nedir? Acun Ilıcalı ceza alacak mı?

ACUN ILICALI NE DEDİ?

Türkiye, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 6.hafta maçında Karadağ ile karşılaşmış ve TV8 ekranlarından canlı yayınlanmıştı. Maç sırasında reklam panolarında yasa dışı bahis sitelerinin reklamı yapıldı. Sosyal medyada gündem olan konu hakkında açıklama yapan Acun Ilıcalı, yurt dışında oynanan maçların reklam panolarının satışlarının ev sahibi ülkeye ait olduğunu belirtmişti.

Acun Ilıcalı yasa dışı bahis olayı nedir? Acun Ilıcalı ceza alacak mı?

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