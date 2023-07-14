Acun Ilıcalı'nın uzun süredir aşk yaşadığı Ayça Çağla Altunkaya ile ne zaman evleneceği merak ediliyor. Başarılı isim Acun Ilıcalı, bir süredir güzel isim ile aşk yaşıyor. Sevenleri ise ikilinin özel hayatını yakından takip ederken Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya evleniyor mu? Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya ne zaman evlenecek? sorularını araştırıyor.

Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya evleniyor mu? Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya ne zaman evlenecek? soruları gündemde yer alıyor. 2018 yılında bir kızının annesi Şeyma Subaşı ile tek celsede boşanan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, uzun süredir kendisinden 30 yaş küçük Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşıyor. Arama motorlarında ise Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya evleniyor mu? Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya ne zaman evlenecek? soruları araştırılıyor.

ACUN ILICALI VE AYÇA ÇAĞLA ALTUNKAYA EVLENİYOR MU?

Acun Ilıcalı'nın uzun süredir aşk yaşadığı Ayça Çağla Altunkaya'ya 10 gün önce evlilik teklifi ettiği ve çiftin eylül ayından nikah masasına oturacağı ileri sürüldü.

NİKAH HAZIRLIKLARINA BAŞLADILAR

Acun Ilıcalı'nın zaman zaman romantik pozlar paylaştığı sevgilisine 10 gün önce doğum günü kutlamasında evlilik teklifi etmişti. Teklifi kabul eden çiftin evlilik için hazırlıkları başladığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Kanalı, dijital içerik platformu ve futbol takımları bulunan Ilıcalı ile Altunkaya'nın eylül ayında nikah masasına oturacağı konuşuluyor.

Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya

Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya

Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya