Daha önce 3 kez evlilik yapan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın bu evliliklerinden 4 kız çocuğu olmuştu. 2 yılı aşkın süredir kendisinden 30 yaş küçük hemşire Çağla Altunkaya ile beraber olduğu bilinen ve bu ilişkisini saklamayan Acun Ilıcalı'nın 5. kez baba olacağı öne sürüldü. Peki, Acun Ilıcalı tekrar baba mı oluyor? Acun Ilıcalı baba mı olacak, kaç çocuğu var?

Acun Ilıcalı tekrar baba mı oluyor? Daha önce 3 kez evlilik yapan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın bu evliliklerinden 4 kız çocuğu olmuştu. 2 yılı aşkın süredir kendisinden 30 yaş küçük hemşire Çağla Altunkaya ile beraber olduğu bilinen ve bu ilişkisini saklamayan Acun Ilıcalı'nın 5. kez baba olacağı öne sürüldü. Peki, Acun Ilıcalı tekrar baba mı oluyor? Acun Ilıcalı baba mı olacak, kaç çocuğu var? Detaylar...

ACUN ILICALI TEKRAR BABA MI OLACAK?

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın 2 yıldır birlikte olduğu 22 yaşındaki Çağla Altunkaya'nın hamile olduğu iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. 5. kez baba olmaya hazırlanan ılıcalı'nın iddiaya göre bebeğinin cinsiyeti bile belli oldu.

5. ÇOCUĞUNUN CİNSİYETİ ERKEK

İddiaya göre Ilıcalı bu kez, farklı bir babalık duygusu tadacakmış. Çünkü dört kızından sonra ilk kez erkek babası olacakmış. Kendisinden 30 yaş küçük olan hemşire Çağla Altunkaya, Ilıcalı Ailesi'ndeki kız hakimiyetine son verip yaklaşık beş ay sonra ünlü televizyoncuyu erkek babası yapacakmış.

ÇAĞLA ALTUNKAYA KİMDİR?

1999 Yalova doğumlu olan Ayça Çağla Altunkaya, 22 yaşında. Acun Ilıcalı ise 29 Mayıs 1969 doğumlu. Basketbol ile ilgilenen Ayça Çağla Altunkaya, hemşirelik okulundan mezun oldu. Ayça Çağla Altunkaya'nın, Yalova'da yaşadığı biliniyor. İkili ilk olarak Acun'un sürat teknesinde görüntülendi. Çeşme'den Mikonos'a doğru açılan ikili ilk kez kameralara yakalandı. kısa bir süre sonra da Ayça Çağla Altunkaya O Ses Türkiye'de görüldü. Yaptığı dansla magazin gündeminden düşmedi. Ayça Çağla Altunkaya, O Ses Türkiye kulisinden ve Masterchef kulisinden fotoğraflar paylaşımları yaptı.