Acun Ilıcalı'nın Efsaneler Turnuvası'nda kimler var? Şampiyonlar Ligi Efsaneler Turnuvası kaç takım, hangi futbolcular var?
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Acun Ilıcalı tarafından 4 takımdan oluşan Şampiyonlar Ligi Efsaneler Turnuvası düzenleniyor. TV8'de canlı olarak yayınlanan maçlarda kimlerin forma giydiği ve giyeceği merak ediliyor. Şampiyonlar Ligi Efsaneler Turnuvası kadrosu ve kadroları araştırılıyor. Peki Acun Ilıcalı'nın Efsaneler Turnuvası'nda kimler var? Şampiyonlar Ligi Efsaneler Turnuvası kaç takım, hangi futbolcular var?
Efsaneler Turnuvası kadrosu! Acun Ilıcalı tarafından 4 takımdan oluşan Şampiyonlar Ligi Efsaneler Turnuvası düzenleniyor. TV8'de canlı olarak yayınlanan maçlarda kimlerin forma giydiği ve giyeceği merak ediliyor. Şampiyonlar Ligi Efsaneler Turnuvası kadrosu ve kadroları araştırılıyor. Peki Acun Ilıcalı'nın Efsaneler Turnuvası'nda kimler var? Şampiyonlar Ligi Efsaneler Turnuvası kaç takım, hangi futbolcular var? Detaylar...
EFSANELER TURNUVASI KİMLER VAR?
Cafu'nun takımı:
- Julio Cesar
- Cafu
- Marco Materazzi
- Esteban Cambiasso
- Gaizka Mendieta
- Robert Pires
- Patrick Vieira
- Vladimir Smicer
- Patrick Kluivert
Nesta'nın takımı:
- Vitor Baia
- Roberto Carlos
- Lucio
- Alessandro Nesta
- Maicon
- Michael Essien
- Claude Makelele
- Clarence Seedorf
- Yaya Toure
- Ricardo Quaresma
Figo'nun takımı:
- Eric Abidal
- Ivan Cordoba
- Luis Figo
- Kaka
- Christian Karembeu
- Robbie Keane
- Diego Milito
- Mikael Silvestre
Hamit Altıntop'un takımı:
- Volkan Demirel
- Hamit Altıntop
- Tuncay Şanlı
- Emre Belözoğlu
- Nuri Şahin
- Tümer Metin
- Arda Turan
- Hakan Ünsal
- Semih Şentürk
- Okan Buruk