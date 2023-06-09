Acun Ilıcalı'nın Efsaneler Turnuvası'nda kimler var? Şampiyonlar Ligi Efsaneler Turnuvası kaç takım, hangi futbolcular var?

Acun Ilıcalı tarafından 4 takımdan oluşan Şampiyonlar Ligi Efsaneler Turnuvası düzenleniyor. TV8'de canlı olarak yayınlanan maçlarda kimlerin forma giydiği ve giyeceği merak ediliyor. Şampiyonlar Ligi Efsaneler Turnuvası kadrosu ve kadroları araştırılıyor. Peki Acun Ilıcalı'nın Efsaneler Turnuvası'nda kimler var? Şampiyonlar Ligi Efsaneler Turnuvası kaç takım, hangi futbolcular var?