Acun Ilıcalı Survivor konseyde yok mu, nerede, konseyde neden yok? 8 Mart Acun Ilıcalı Survivor Ada konseyinde neden yok?

Acun Ilıcalı yok mu, neden yok? Konseyi neden Murat Ceylan sunuyor? Survivor ada konseyince Acun nerede?

ACUN ILICALI KONSEYİ NEDEN SUNMADI?

Bugünkü ada konseyinde Acun Ilıcalı yer almadı. Acun Ilıcalı'nın yerine yardımcısı Murat Ceylan konseyi sundu. İzleyiciler ise bunun nedenini merak etti. Geçtiğimiz gün Acun Ilıcalı'nın en yakın arkadaşlarından birisi olan Alpay Kazan vefat etmişti. Bundan dolayı Acun Ilıcalı'nın konseyi sunmadığı tahmin ediliyor. Murat Ceylan konseyde Alpay abinin cenazesine gidemediğini belirtmişti.

ALPAY KAZAN KİMDİR, ÖLDÜ MÜ?

Acun Medya Genel İdari Koordinatörü Alpay Kazan hayatını kaybetti. Kazan'ın ölüm haberini sosyal medya hesabından duyuran eski Survivor yarışmacısı Hakan Hatipoğlu paylaşımında, cenazenin 7 Mart 2022 pazartesi saat 17.00'da Şakirin Camii'den kalkacağını belirtti.

Acı haberi Hakan Hatipoğlu sosyal medyadan duyurarak "Başımız sağolsun Alpay Kazan'ı kaybettik. Mekanı cennet olsun" sözleriyle duyurdu. Acun Ilıcalı'nın çok yakını olan Alpay Kazan için Fenerbahçeli taraftarlar da peş peşe başsağlığı mesajı yayınladı.

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