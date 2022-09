Acun Ilıcalı motor kazası mı geçirdi? Acun Ilıcalı'nın sağlık durumu ne? Acun Ilıcalı ameliyat olacak mı?

Acun Ilıcalı motor kazası geçirdi. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı son durumu ne, nasıl oldu merak ediliyor. Acun Ilıcalı motor kazası nerede geçirdi ve Acun Ilıcalı sağlığı nasıl araştırılıyor. Acun Ilıcalı motor kazası mı geçirdi? Acun Ilıcalı'nın son durumu ne? Acun Ilıcalı'nın sağlık durumu ne? Detaylar haberimizdedir…

Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı, bugün bir motor kazası geçirdi. Hemen hastaneye kaldırılan Ilıcalı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Hastanede yapılan ilk kontrollerde bir kolunda kırık olduğu tespit edildi. Ilıcalı'nın ters yönden gelen bir araç ile çarpıştığı ilk gelen bilgiler arasında yer alıyor.

KOLUNDA KIRIK TESPİT EDİLDİ

Gelen ilk bilgilere göre Ilıcalı'nın ters yönden seyir halinde olan bir araçla çarpıştığı ve çarpmanın etkisiyle kolunda kırık oluştuğu öğrenildi.

2019'DA DA TRAFİK KAZASI GEÇİRDİ

Ilıcalı, 2019 yılında da lüks spor otomobiliyle otobanda seyir halindeyken aracının lastiği patlaması sonucunda kaza geçirmişti. Kazayı yara almadan atlatan Ilıcalı, "Talihsiz bir trafik kazası geçirdim. Sağlık durumum çok iyi. Arayan soran herkese teşekkürler, sevgiler" açıklamasını yapmıştı.

ANNE VE BABASINI DA TRAFİK KAZASINDA KAYBETMİŞTİ

Acun Ilıcalı anne ve babasını trafik kazasında kaybetmiş, kızının vücudunda da 18 kırık oluşmuştu. Bu kazadan sonra yoğun bir travma geçirerek bir yıl boyunca evden çıkmayan Ilıcalı sonrasında eşinden de boşanmıştı.

AMELİYAT EDİLECEK

Kolu kırıldığı öğrenilen ünlü yapımcının son durumuyla ilgili açıklama Hull City kulübünün resmi hesabından yapıldı. Ilıcalı'nın 30 Eylül'de ameliyat edileceğinin belirtildiği açıklamada, "Kazada kolunda kırık olan başkanımız Acun Ilıcalı, salı günü ameliyat olacak. Acun'a ameliyatının hayırlı olmasını ve acil şifalar diliyoruz" denildi.

We can confirm that Chairman @acunilicali was involved in a road traffic accident in İstanbul on Monday.



Acun sustained a fractured arm in the accident and will undergo surgery on Tuesday.



We would like to wish Acun the best for his surgery and a speedy recovery. #hcafc pic.twitter.com/A5DTH9zJmF