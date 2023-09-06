Başarılı televizyoncu Acun Ilıcalı'nın kızı Yasemin Ilıcalı'nın sağlık durumu hakkında meraklar arttı. 'Yasemin Ilıcalı hasta mı, ne oldu?' soruları gündemde yerini aldı. Peki, Acun Ilıcalı kızı Yasemin Ilıcalı sağlık durumu nasıl? Yasemin Ilıcalı hasta mı, ne oldu? İşte detaylar...

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz ve kızı Yasemin Ilıcalı, zehirlendi. Yasemin Ilıcalı'nın sağlık durumu araştırılan konular arasında yer alıyor. Yasemin Ilıcalı hasta mı, ne oldu merak konusu oldu. Yasemin Ilıcalı'nın nasıl zehirlendiği araştırılmaktadır. Peki, Acun Ilıcalı kızı Yasemin Ilıcalı sağlık durumu nasıl? Yasemin Ilıcalı hasta mı, ne oldu? Detaylar haberimizde...

ACUN ILICALI KIZI YASEMİN ILICALI SAĞLIK DURUMU NASIL?

Geçtiğimiz günlerde fenalaşarak apar topar hastaneye götürülen anne ve kızın yapılan tetkiklerin ardından içtikleri meşrubatın içindeki buzdan kaynaklı zehirlendikleri tespit edildi. Serum tedavisi gören anne ve kızın sağlık durumu iyi. Zeynep Yılmaz'ın arkadaşları serum tedavisi gördüğü andan fotoğraf paylaşarak "Nazar değdi" notunu yazdı.

YASEMİN ILICALI HASTA MI, NE OLDU?

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz ve kızı Yasemin Ilıcalı, Bodrum'da tatil yaparken buzdan zehirlendi. Hastanelik olan anne ve kızı, tedavilerinin ardından taburcu edildi.