MustafaBarisDurak Medya'da yer alan habere göre ünlü yapımcı Acun Ilıcalı'nın Eylül ayında yapacağı düğün ve nikahına katılacakların listesi belli olmaya başladı. Peki, Acun Ilıcalı kiminle evleniyor, eşi kim?

Acun Ilıcalı'nın Eylül ayında yapacağı düğün ve nikahına katılacakların listesi belli olmaya başladı. Eski eşi Şeyma Subaşı'nın ablası Kübra Açıl'ın da davet edildiği iddia edildi. Acun Ilıcalı kiminle evleniyor, eşi kim? İşte detaylar…

ACUN ILICALI DÜĞÜNÜ NE ZAMAN?

MustafaBarisDurak Medya'da yer alan habere göre ünlü yapımcı Acun Ilıcalı'nın Eylül ayında yapacağı düğün ve nikahına katılacakların listesi belli olmaya başladı. Çok az kişinin davet edileceği nikaha ve düğüne eski eşi Şeyma Subaşı'nın ablası Kübra Açıl'ın da davet edildiği iddia edildi. Survivor Panorama'da sunuculuk yapan Şeyma Subaşı'nın ablası Kübra Açıl'ın kardeşi ile konuşmadığı belirtildi.

ACUN ILICALI DÜĞÜNÜ NE ZAMAN?

2018 yılında 10 yıl ilişki yaşadığı Şeyma Subaşı ile tek celsede boşanan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, uzun bir zamandır kendisinden 30 yaş küçük Ayça Çağla Altunkaya ile güzel bir beraberliği olan ünlü yapımcının düğün sonrası uzun bir balayı geçireceği bildirildi.Acun Ilıcalı daha önce Seda Başbuğ, Zeynep Yılmaz ve Şeyma Subaşı ile evlendi. Ilıcalı'nın bu evliliklerden Banu, Yasemin, Leyla ve Melisa isimlerinde dört çocuğu bulunuyor.