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Acun Ilıcalı hangi takımlı? Acun Ilıcalı hangi takımı destekliyor, hangi takımı tutuyor?

Acun Ilıcalı hangi takımlı? Acun Ilıcalı hangi takımı destekliyor, hangi takımı tutuyor?

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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City nedeniyle Acun Ilıcalı'nın futbola olan ilgisi dikkat çekiyor. Bu nedenle Acun Ilıcalı hangi takımlı? Sorusu, konu hakkında oldukça merak edilenler arasında bulunuyor. TV 8 ve Hull City'nin patronu olan Acun Ilıcalı hangi takımlı? Acun Ilıcalı hangi takımı destekliyor, hangi takımı tutuyor?

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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City nedeniyle Acun Ilıcalı'nın futbola olan ilgisi dikkat çekiyor. Bu nedenle Acun Ilıcalı hangi takımlı? Sorusu, konu hakkında oldukça merak edilenler arasında bulunuyor. TV 8 ve Hull City'nin patronu olan Acun Ilıcalı hangi takımlı? Acun Ilıcalı hangi takımı destekliyor, hangi takımı tutuyor?

ACUN ILICALI HANGİ TAKIMLI?

Eski anılarını ve kariyerini birçok kez dile getiren Acun Ilıcalı, daha öncesinde gerçekleştirdiği röportajlarda ve sohbetlerde Fenerbahçeli olduğunu birçok kez dile getirmiştir. Buna göre Acun Ilıcalı'nın Fenerbahçe'yi desteklediği bilinmektedir.

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

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