Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, bir takım daha satın almaya hazırlanıyor. Bu nedenle birçok sporsever tarafından olay hakkındaki güncel gelişmeler araştırılmakta. Peki, Acun Ilıcalı hangi kulübü satın alacak? Acun Ilıcalı yeni kulüp mü satın alıyor? Acun Ilıcalı, Avrupa'dan kulüp mü satın alacak?

Acun Ilıcalı, Avrupa'dan bir kulüp daha almak için kolları sıvadı. Ilıcalı'nın bünyesine katacağı yeni kulübün adresi ise İrlanda oldu. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Acun Ilıcalı'nın yeni bir kulüp satın almasına ilişkin gelişmeler bulunuyor. Peki, Acun Ilıcalı hangi kulübü satın alacak? Acun Ilıcalı yeni kulüp mü satın alıyor? Acun Ilıcalı, Avrupa'dan kulüp mü satın alacak?

ACUN ILICALI HANGİ KULÜBÜ SATIN ALACAK?

İrlanda Ligi ekiplerinden Shelbourne FC'nin geçtiğimiz günlerde Athletic ile oynadığı maçı tribünden takip eden Ilıcalı'nın, yakın zamanda kulübün hisselerini alması bekleniyor. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Acun Ilıcalı, İrlanda Ligi ekiplerinden Shelbourne FC'yi satın almaya çok yakın. Geçtiğimiz günlerde takımın, Athletic ile oynadığı maçı tribünden takip eden Ilıcalı'nın yakın zamanda Shelbourne FC'nin hisselerini alması bekleniyor.

TEKNİK DİREKTÖRLÜĞÜNÜ KİM YAPIYOR?

Shelbourne FC, İrlanda Ligi'nde 5. sırada bulunuyor. Takımın teknik direktörlüğünü ise Chelsea'nin eski futbolcularından Damien Duff yapıyor.