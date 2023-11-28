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Acun Ilıcalı, takımına Süper Lig'in yıldızını transfer ediyor

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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City, Hatayspor'un 22 yaşındaki oyuncusu Dele-Bashiru'yu kadrosuna katmak için görüşmelere başladı.

Ünlü insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City, Hatayspor'un 22 yaşındaki yıldızı Dele-Bashiru'yu kadrosuna katmak için görüşmelere başladı.

DELE-BASHIRU İÇİN DEVREDE

Süper Lig ekibi Hatayspor, Bertuğ Yıldırım'ın ardından Avrupa'ya bir satış daha yapabilir. Hull City, Hatayspor'un 22 yaşındaki yıldızı Dele-Bashiru'yu kadrosuna katmak için harekete geçti.

TEMASA GEÇİLECEK

Manchester City altyapısından yetişen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu için devre arasında Hatayspor ile görüşmesi beklenen Acun Ilıcalı'nın, transferi bitirmek istediği belirtildi.

Kaynak: Haberler.com / Futbol

Acun Ilıcalı Fenerbahçe Hatayspor Hull City Futbol Spor Haberler

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