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Acun Ilıcalı evleniyor mu? Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya ne zaman evleniyor? gündeme geliyor. 2018 yılında bir kızının annesi Şeyma Subaşı ile tek celsede boşanan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, uzun süredir kendisinden 30 yaş küçük Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşıyor. Acun Ilıcalı evleniyor mu? Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya ne zaman evleniyor? merak ediliyor. Acun Ilıcalı evleniyor mu? Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya ne zaman evleniyor? Detaylar haberimizdedir…

ACUN ILICALI EVLENİYOR MU?

Acun Ilıcalı'nın uzun süredir aşk yaşadığı Ayça Çağla Altunkaya'ya 10 gün önce evlilik teklifi ettiği ve çiftin eylül ayından nikah masasına oturacağı ileri sürüldü.

ACUN ILICALI VE AYÇA ÇAĞLA ALTUNKAYA NE ZAMAN EVLENİYOR?

Acun Ilıcalı'nın zaman zaman romantik pozlar paylaştığı sevgilisine 10 gün önce doğum günü kutlamasında evlilik teklifi etmişti. Teklifi kabul eden çiftin evlilik için hazırlıkları başladığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Kanalı, dijital içerik platformu ve futbol takımları bulunan Ilıcalı ile Altunkaya'nın eylül ayında nikah masasına oturacağı konuşuluyor. Acun Ilıcalı daha önce Seda Başbuğ, Zeynep Yılmaz ve Şeyma Subaşı ile nikah masasına oturdu. Ilıcalı'nın evliliklerinden 4 çocuğu var.