Acun Ilıcalı duyurdu! Survivor’da Birleşme Partisi tarihi belli oldu

Survivor’da heyecan 19 yarışmacıyla sürerken, Acun Ilıcalı konseyde yarışmacılara Birleşme Partisi için tarih verdi. Beklenmedik açıklama karşısında büyük mutluluk yaşayan yarışmacılar sevinçlerini gizleyemedi.

Yorgun bir şekilde konseye gelen yarışmacılar, Ilıcalı’nın sürpriziyle moral buldu. Acun Ilıcalı, “Size bir sürpriz yapsam iyi bir reaksiyon alır mıyım yoksa öyle uyur gezer gibi bakar mısınız? Acayip bir ödül vereceğiz, 2 gün yurt dışına çıkacaksınız desem mesela…” sözleriyle yarışmacıları heyecanlandırdı. Ilıcalı, birleşme partisinin 3 gün sonra yapılacağını açıkladı.

BEYZA VE NAGİHAN GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Açıklamanın ardından duygulanan Beyza, “Özellikle son zamanlarda çok yoruldum. Sabrımı tükettiğimi hissediyorum. O yüzden böyle büyük bir şeyi duyunca kendimi tutamadım” dedi.

Nagihan ise, “Hiç bu kadar yakın olacağını düşünmemiştik. En az 15 gün falan bekliyorduk. Çok enteresan” ifadelerini kullandı.

SON VEDA EDEN YARIŞMACI NİSANUR

Öte yandan Survivor’da kadın yarışmacılar arasında oynanan düello oyununu kaybeden Nisanur, kader konseyine çıktı. Mavi Takım’ın eski takım arkadaşını istememesi üzerine Nisanur adaya veda eden son isim oldu.