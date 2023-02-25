Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı'nın satın alacağı iddia edilen İrlanda Premier Lig ekibi Dundalk FC'de taraftarlar ayaklandı. Konuya ilişkin olarak Acun Ilıcalı Dundalk FC'yi satın mı alacak? Sorusu merak edildi. Peki, Acun Ilıcalı Dundalk FC'yi satın mı alacak? Acun Ilıcalı yeni kulüp mü alacak? Acun Ilıcalı hangi takımı alacak?

Acun Ilıcalı Dundalk FC'yi satın mı alacak? İngiltere Championship ekibi Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı'nın pilot kulüp olarak İralnda Premier Lig ekibi Dundalk FC'yi satın alacağı iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Dundalk taraftarları bu haberlere sert tepki gösterirken, kulüpten konuya ilişkin açıklama geldi. Peki, Acun Ilıcalı Dundalk FC'yi satın mı alacak? Acun Ilıcalı yeni kulüp mü alacak? Acun Ilıcalı hangi takımı alacak?

ACUN ILICALI DUNDALK FC'Yİ SATIN MI ALACAK?

Dundalk FC'den yapılan açıklamada, "Dundalk FC'deki devralmaların yakın geçmişi hepimiz için oldukça travmatikti. Başka bir kulüple potansiyel bir ortaklığın nasıl çalışabileceğine dair herhangi bir bağlam veya bilgi olmadan, birçok taraftarın daha fazla patron değiştirme konusunda endişeli olması elbette kaçınılmaz.

"KULÜBÜ SATMAYA ÇALIŞMIYORUZ"

Kulüp, medyada belirtildiği gibi ilgili taraflara teklif edilmedi. Bu tür yorumlar, kulübü çaresizce satmaya çalıştığımız izlenimini veriyor. Gerçek şu ki, sadece satmak için çaresiz değiliz. Kulübü satmaya çalışmıyoruz. Kulüp mali açıdan istikrarlı, ilerliyoruz, Avrupa'ya katılmaya hak kazandık. Bu ikinci sezonumuzda başardık.

"ORTAKLARA İHTİYACIMIZ OLACAK"

Ancak, sınırlamalarımız konusunda dürüst olmalıyız. Oriel Park'ı aynı anda modernize ederken sahada güçlü bir takımı koruma hedefimize ulaşmak istiyorsak ortaklara ihtiyacımız olacak.

"BİZİ GERÇEKTEN HEYECANLANDIRAN BİR ŞEY OLMALI"

Kesinlikle hiçbir anlaşmaya varılmadı ya da kesinleşmedi. Anlaşmaya günler içinde varılabilir, birkaç hafta veya ay daha sürebilir ya da hiç gerçekleşmeyebilir. Bu çok öngörülemeyen bir iş. Kulübün yararına olacaksa, herhangi bir anlaşmayı tamamlayabilmemiz için bizi gerçekten heyecanlandıran bir şey olması gerekecek.