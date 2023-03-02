TFF ve Kulüpler Birliği önderliğinde futbolun en önemli figürleri "Omuz Omuza" bağış kampanyasında bir araya geldi. Yayıncı kuruluş stüdyolarındaki organizasyonda A Spor, beIN Sports, D Smart Spor, Tivibu Spor, Sports TV, TRT Spor ve TV 8.5, ortak yayın yaptı. Peki, Acun Ilıcalı deprem kampanyası ne kadar topladı? Omuz Omuza kampanyasında toplam ne kadar toplandı?

İngiliz ekibi Hull City ve TV8'in sahibi olan Acun Ilıcalı ile ortak yayın yaptığı kanalların sunucuları Seyhan Şaşko, Ezgi Sütçü Ercan gibi isimlerle gecede organizasyonu yürüttü. Türk futbolunun efsane teknik direktörleri Fatih Terim, Mustafa Denizli ve Şenol Güneş programda bir arada oturdu. Peki, Acun Ilıcalı deprem kampanyası ne kadar topladı? Omuz Omuza kampanyasında toplam ne kadar toplandı?

ACUN ILICALI DEPREM KAMPANYASI NE KADAR TOPLADI?

TFF ve Kulüpler Birliği'nin depremzedeler için düzenlediği "Omuz Omuza" yardım kampanyasına futbol camiasının önemli isimleri katıldı. TFF, 80 milyon liralık bağışla kampanyanın açılışını yaparken, F.Bahçe Başkanı Ali Koç kulüp adına 100 milyon lira bağış yaptı. G.Saray Başkanı Dursun Özbek, taraftarın da desteğiyle 500 milyon lira maliyetle 250 konut yapacaklarını söylerken, Beşiktaş Başkanı Çebi ise depremzede çocuklar için 6 okul sözü verdi. Gecede toplamda 845,7 milyon lira bağış toplandı. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Lig kulüplerinin başkanları, teknik direktörleri, futbolcular, hakemler, Ampute ve Kadın milli takımlarının yanı sıra depremden en fazla zarar gören futbol kulübü olan Hatayspor'dan teknik direktör Volkan Demirel, antrenörler Gökhan Zan, Ekrem Ekşioğlu, Gökhan Kağıtçıoğlu ve Osman Ateş de geceye katıldı. Türk futbolunun efsane teknik direktörleri Fatih Terim, Mustafa Denizli ve Şenol Güneş programda bir arada oturdu.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Milletimizin başı sağ olsun. Depremden hemen ilk günü TFF olarak 20 milyon TL bir bağışta bulunduk. Arkasından tüm kulüplerimiz 59 milyon Lira bir bağış yaptılar. Yine 1. Lig kulüplerimiz 5 milyon TL bağış yaptı. TFF'de bunun üzerine 16 milyon ekleyerek 80 milyon TL ile Omuz Omuza Kampanyasını açıyoruz. 100 konteynerin hemen siparişini verdik. 10 gün içerisinde Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yapmaya başlayacağız" açıklamasında bulundu.

Futbol camiasının depremzedeler için düzenlediği "Omuz Omuza Türkiye" yardım kampanyasına telefonla katıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Süper Lig'de gelecek iki haftanın şifresiz olarak yayınlanacağı açıkladı.

PSG BAŞKANI'NDAN DESTEK

Yayına bağlanan PSG'nin Başkanı El Khelaifi, beIN Group, PSG ve Avrupa Kulüpler Birliği olarak toplamda 50 milyon lira bağışladıklarını açıkladı.

MBAPPE'DEN DUYGUSAL AÇIKLAMA

Yaşanan deprem felaketi sonrası uygulamaya konulan "Omuz omuza" kampanyasına PSG'nin yıldız futbolcusu Kylian Mbappe'de destek verdi. Türkiye için oldukça üzgün olduğunu söyleyen Mbappe, "Bu gerçekten büyük bir trajedi. Herhalde hayal gücümüzün yetmeyeceği kadar büyüktü. Türkiye'nin neler çektiğini tahmin edemiyorum. Bu projenin bir parçası olduğum için gurur duyuyorum. Tüm imkanları kullanacağım" dedi.

VOLKAN DEMİREL: "AİLELERİNDEN ÖZÜR DİLİYORUM"

Depremden etkilenen Hatayspor'un hocası Volkan Demirel, "Volkan Demirel, "Geride kalanların çoğu ailesini, eşini, kardeşini, geçmişini kaybetti... Buradan ben başta mesai arkadaşımız Taner Savut'a, oyuncu arkadaşımız Atsu'ya personelimiz Suzan ve Onur kardeşime başsağlığı vermek istiyorum. Kendi adıma ailelerinden de özür diliyorum. Tanıdıklarımın yarısını kaybettim. Yaralanan, enkaz altında kalarak bekleyen 4'ü de kendi ekibimden, 10 tane futbolcu arkadaşıma geçmiş olsun diliyorum, onların hep yanında olacağım. Fazla söze gerek yok, artık yapacaklarımız var" açıklamasını kaybetti.