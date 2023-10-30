"TÜRK-İŞ Açlık sınırı açıklaması nedir, 2023 yılında ne kadar oldu?" Merak ediliyor. TÜRK-İŞ, bu ay 4 kişilik aile için açlık sınırını hesapladı. Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti belirlendi. Peki, Açlık sınırı, yoksulluk sınırı kaç oldu, yüzde kaç? İşte detaylar…

Açlık sınırı, yoksulluk sınırı kaç oldu, yüzde kaç? TÜRK-İŞ Açlık sınırı açıklaması nedir, 2023 yılında ne kadar oldu?

TÜRK-İŞ'in, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek için her ay yaptığı "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın Ekim 2023 sonuçları açıklandı. Peki, Açlık sınırı, yoksulluk sınırı kaç oldu, yüzde kaç? TÜRK-İŞ Açlık sınırı açıklaması nedir, 2023 yılında ne kadar oldu? İşte detaylar…

AÇLIK SINIRI, YOKSULLUK SINIRI KAÇ OLDU, YÜZDE KAÇ?

TÜRK-İŞ'in, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek için her ay yaptığı "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın Ekim 2023 sonuçları açıklandı. Araştırmaya göre, ekimde 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden "açlık sınırı" 13 bin 648 lira oldu. Gıda ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen "yoksulluk sınırı" ise 44 bin 573 lira olarak hesaplandı.

TÜRK-İŞ AÇLIK SINIRI AÇIKLAMASI NEDİR, 2023 YILINDA NE KADAR OLDU?

Araştırmaya göre, ekimde 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden "açlık sınırı" 13 bin 648 lira oldu. Gıda ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen "yoksulluk sınırı" ise 44 bin 573 lira olarak hesaplandı.

BEKAR BİR ÇALIŞANIN YAŞAMA MALİYETİ

Bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" aylık 17 bin 803 lira olarak belirlenirken, Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde 2,62 arttı.

YOĞURT FİYATLARI YÜZDE 11 ARTTI

Araştırmaya göre, süt ve peynir fiyatları geçen ayki seviyesini korurken, yoğurt fiyatları yüzde 11 arttı. Et fiyatlarında pek artış gözlemlenmedi. Geçen ay tezgahlarda 100 liradan satılan hamsi bu ay kısmi bir düşüşle 95 liradan satıldı. Tezgahlarda en çok talep gören deniz balıkları bu ay ortalama 178 liradan satılmaya devam etti.

BAKLİYATTA EN YÜKSEK ARTIŞ KURU FASULYEDE

Bakliyatta en yüksek artış kuru fasulyede görüldü. Kuru fasulye fiyatı geçen aya göre ortalama yüzde 24 artış gösterdi. Nohut fiyatları yüzde 10, yeşil mercimekte yüzde 15, kırmızı mercimekte yüzde 6 artış yaşandı.

MAKARNA FİYATLARI YÜZDE 12 ARTTI

Makarna fiyatları yüzde 12 artarken, pirinç, bulgur, un ve irmik fiyatları ise geçen aya göre sınırlı seviyede yükseldi.

Ortalama sebze kilogram fiyatı 26 lira, ortalama meyve kilogram fiyatı 30 lira hesaplandı. Ayva ortalama 40 lira fiyatla tezgahlarda yerini alırken, bu ay en düşük fiyatlı meyve 20 lirayla mandalina oldu.

Geçen aya göre yağ fiyatlarında sınırlı seviyede artış yaşandı. Zeytinyağı ve tereyağı fiyatları ekimde yüzde 5 arttı. Ayçiçek yağı fiyatında ise yüzde 4'lük artış gözlemlendi.