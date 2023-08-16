Türkiye'de açlık sınırı ve yoksulluk sınırı ne kadar olduğu sık sık gündem oluyor ve bu konuda araştırmalar yapılıyor. Peki, Açlık sınırı nedir? 2023 açlık sınırı ne kadar?

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı açlık sınırı olarak adlandırılır. Peki, 2023 açlık sınırı ne kadar?

AÇLIK SINIRI NEDİR?

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı açlık sınırıdır.

2023 AÇLIK SINIRI NE KADAR?

TÜRK-İŞ Araştırmasının 2023 Mart ayı sonucuna göre;

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı)9.591,13 TL' ye,

Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı (yoksulluk sınırı) 31.241,48 TL'ye,

Bekâr bir çalışanın 'yaşama maliyeti' ise aylık 12.469,98 TL'ye yükseldi.