Birleşik Metal-İş Araştırma Merkezi (BİSAM) verilerine göre, Türkiye'de do¨rt kis¸ilik bir aile için 2023 Temmuz ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı verilerini açıkladı. Peki, Açlık sınırı asgari ücreti geçti mi? Açlık sınırı ne kadar, kaç TL oldu? Açlık sınırı 2023 Ağustos! İşte detaylar…

BİSAM'ın verilerine göre, Türkiye'de do¨rt kis¸ilik bir aile için açlık sınırı belirlendi. Yıl ortasında gelen asgari ücret zammı sonrasında hesaplanan bu veriyi gören vatandaşlar Açlık sınırı asgari ücreti geçti mi? Açlık sınırı ne kadar, kaç TL oldu? Açlık sınırı 2023 Ağustos! Sorularını soruyor. İşte detaylar…

AÇLIK SINIRI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

BİSAM'ın verilerine göre, Türkiye'de dört kişilik bir ailenin açlık sınırı Temmuz ayında 11,525 TL olarak kaydedilirken, yoksulluk sınırı ise 39,886 TL olarak belirlendi. Bu doğrultuda, dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli bir beslenme için aylık olarak harcaması gereken minimum tutar olan açlık sınırı, Temmuz ayında 11,525 TL'ye yükselmiştir.

Ayrıca, ailenin kira, fatura, ulaşım, eğitim, sağlık, giyim gibi aylık tüm harcamalarını kapsayan yoksulluk sınırı da Temmuz ayında 39,886 TL'ye yükselmiştir. BİSAM'ın verilerine göre, Temmuz 2022'de açlık sınırı 6,856 TL, yoksulluk sınırı ise 23,715 TL idi. Bu bağlamda yoksulluk sınırındaki yıllık artış oranı yüzde 68.2 olarak kaydedildi.

AÇLIK SINIRI ASGARİ ÜCRETİ GEÇTİ Mİ?

Açlık sınırının 11 bin 525 TL ve yoksulluk sınırının 39 bin 886 TL'ye çıkması sonrası gözler açlık sınırının asgari ücreti geçip geçmediğine çevrildi. Bu verilere göre açlık sınırı asgari ücreti geçmiş durumdadır.