Açlık ile ilgili sözler 2022: Anlamlı açlık ile ilgili kısa sözler! - Haberler

Açlık ile ilgili sözler merak ediliyor. Sosyal medyada paylaşmak veya bir arkadaşına, eşine dostuna göndermek isteyenler için açlık ile ilgili sözler haberimizde... Genellikle İnstagram'da postların altına veya hikaye olarak paylaşılan açlık ile ilgili sözler için anlamlı açlık ile ilgili kısa sözler ve açlık sözleri haberimizde açlıkla ilgili sözler arayanlar için derlendi. İşte açlık sözleri!

AÇLIK İLE İLGİLİ SÖZLER

Aç köpek fırın deler.

Aç koyma hırsız olur, çok söyleme yüzsüz olur, çok değme arsız olur.

Aç ayı oynamaz.

Aç bırakma hırsız edersin, çok söyleme arsız edersin.

Aç köpek fırın yıkar.

Aç kurt insana saldırır.

Aç tavuk rüyasında kendini darı ambarında görür.

Aç tokun halinden bilmez.

Açın imanı olmaz.

Açın karnı doyar gözü doymaz.

Açlık ile tokluğun arası bir dilim ekmek.

Öyle alçak bir kapıdır ki açlık, geçilmesi zorunlu oldu mu, insan ne denli büyükse, o kadar çok eğilir.

Açlık, kılıçtan bile keskindir. - Beaumont ile Fletcher

Açlık, dünyanın en güzel salçasıdır.

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