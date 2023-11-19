Ülkemizin şehirlerinin belediye başkanlarının kim olduğu ise merak ediliyor. Arama motorlarında Acıpayam Belediyesi hangi partiden? Sorusu da merak edilmekte olan yerler arasında. Peki, Acıpayam Belediyesi hangi parti? Denizli Acıpayam Belediye başkanı hangi partiden seçildi, belediye başkanı kimdir?

Acıpayam Belediyesi hangi parti? Denizli Acıpayam Belediye başkanı hangi partiden seçildi, belediye başkanı kimdir?

Acıpayam Belediyesi hangi parti? Sorusu, 2019 Denizli yerel seçimleri kapsamında kimin seçildiğini merak etmekte olan kişiler tarafından arama motorları üzerinde araştırılıyor. Vatandaşların merak ettikleri arasında yer alan Acıpayam Belediyesi hangi partiden? Acıpayam Belediye Başkanı kimdir, hangi partiden? sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor. İşte tüm merak edilenler. Peki, Acıpayam Belediyesi hangi parti? Denizli Acıpayam Belediye başkanı hangi partiden seçildi, belediye başkanı kimdir?

ACIPAYAM BELEDİYESİ HANGİ PARTİ?

Acıpayam Belediye Başkanlığı seçiminde, AK Parti adayı Hulusi Şevkan 19.593 oy alarak %54,24'lük bir oy oranıyla galip gelmiştir. Diğer adaylar ve aldıkları oy oranları şu şekildedir:

CHP adayı Alim Arslan: 15.479 oy (%42,85)

BBP adayı Halil İbrahim Yılmaz: 323 oy (%0,89)

DP adayı Hulki İlhan: 269 oy (%0,74)

Saadet Partisi adayı Bayram Ünnü: 254 oy (%0,70)

Dolayısıyla, Acıpayam Belediye Başkanlığı'nı kazanan parti AK Parti'dir, ve bu göreve seçilen isim Hulusi Şevkan'dır.

HULUSİ ŞEVKAN KİMDİR?

1963 yılında Burdur'un Yeşilova ilçesine bağlı Horuz köyünde dünyaya gelen Şevkan, ilkokulu Horuz'da bitirdi. İlkokul eğitimini tamamladıktan sonra iki yıl Fransa'da ikamet eden Şevkan, ortaokul eğitimine Nazilli'de devam etti. 1978 yılında da Acıpayam Lisesine başlayan Şevkan, 1981 yılında mezun olup Samsun Yüksek Öğretmen Okuluna gitti. Buradan bir yıl sonra Dicle Universitesi Tıp Fakültesini kazanarak Diyarbakır'a gitti.

1988 yılında Tıp Fakültesinden mezun olan Şevkan, iki buçuk yıllık şark hizmetinden sonra Acıpayam ilçesine bağlı Dodurgalar beldesinde göreve başladı. Dodurgalar'da beş yıla yakın görev yaptıktan sonra on üç yıl kesintisiz Acıpayam halkına hizmet vereceği Acıpayam Devlet Hastanesi Acil Polikliniğine atandı. 2009 yılında yapılan mahalli seçimlerde Acıpayam Belediye Başkanlığına aday olan ve başkan seçilen Şevkan, 2009 Mart ayından bu yana başkanlık görevini yürütmektedir.