Acılı Tavuk tarifi! MasterChef Acılı Tavuk nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Acılı Tavuk hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Acılı Tavuk hazırladı. Peki, Acılı Tavuk nedir? Acılı Tavuk nasıl yapılır? Acılı Tavuk nedir?

Tavuklu lezzetler sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Acılı Tavuk ağızda dağılan kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Acılı Tavuk nasıl yapılır? Acılı Tavuk nedir? Acılı Tavuk nasıl yapılır, Acılı Tavuk yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te Acılı Tavuk yapıldı, evde klasik Acılı Tavuk yapıldı! İşte en güzel Acılı Tavuk!

ACILI TAVUK TARİFİ!

6 dal ince kıyılmış maydanoz

1 tane jülyen doğranmış Chili biberi

2 yemek kaşığı tereyağı

1 adet jülyen doğranmış sivri biber

1 tane jülyen doğranmış Lezita Tavuk Göğsü

1 tanejülyen doğranmış soğan

4 tanediş sarımsak

1 yemek kaşığı salça

2 tane rendelenmiş domates

1 çay bardağı su

3 tane kiraz domates

1 taneince kıyılmış taze soğan

Tarifi

Öncelikle tavada ayçiçek yağı ile sırasıyla kuru soğan, Chili biberi, sivri biberi ve Lezita Tavuk Göğsünü soteleyin.

Daha sonra soalçasını ekleyerek kısık ateşte 3 dakika kavurun. Suyunu ve rende domatesi ekleyin. Kaynamaya bırakın. 10 dakika sonra tereyağını ve maydanozu ekleyip ocaktan alın.

Tabağına alıp ince kıyılmış taze soğan ile servis edin.