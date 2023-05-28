14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı seçiminde adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başına gitti. Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanan Cumhurbaşkanı Seçimi 2. tur oylaması için oy verme işlemi 17.00'de sona erdi. Arama motorlarında ise Açılan sandık oranı yüzde kaç? Türkiye açılan sandık oranı kaç? Türkiye yüzde kaç sandık açıldı? araması yapılıyor.

Açılan sandık oranı yüzde kaç? araştırılıyor. 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı seçiminde adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başına gitti. Merak edilenler ise arama motorlarında Açılan sandık oranı yüzde kaç? Türkiye açılan sandık oranı kaç? Türkiye yüzde kaç sandık açıldı? araması yapıldı. Detaylar haberimizde...

AÇILAN SANDIK ORANI YÜZDE KAÇ?

Anka Haber Ajansı'na göre sandıkların %28,76'i açıldı.

Anadolu Ajansı'na göre ise sandıklasın %21.46'sı açıldı

Türkiye'nin 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanının belirleneceği seçim için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 bin 885 sandık kuruldu. Seçimde yurt içinde 60 milyondan fazla seçmen oy kullanıyor. Seçimde, Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarıştı. Saat 17.00'ye geldiği halde, sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler, başkan tarafından sayıldıktan sonra sırayla oylarını kullanacak. Oy verme işleminin bitmesiyle kullanılan oyların sayım ve dökümü yapılmaya başlandı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda seçmen sayısına, 18 yaşına girmiş olan 47 bin 523 yeni vatandaş daha eklendi.

Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları yayın yasağının kalkmasının ardından birazdan paylaşılacak. Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını canlı olarak Haberler.com seçim sonuçları sayfasından takip edebilirsiniz.