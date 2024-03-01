Acil Servis Ekiplerinin Toz Çilesi İkisu Köyünde

Acil Servis ekiplerinin toz çilesi

Gümüşhane'nin İkisu köyündeki Sağlık Hizmetleri İstasyonu yakınlarında bulunan taş ocağının tozu sağlık çalışanları için çileye dönüştü

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'nin İkisu Köyü'nde bulunan Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu karşısında bulunan taş ocağı işletmesinin ihmalleri yüzünden toz içerisinde hizmet vermeye çalışıyor.

Gümüşhane'nin merkeze bağlı İkisu Köyü'nde bulunan Torul 2 No'lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu yolun karşı tarafında bulunan taş ocağı işletmesi nedeniyle toz içerisinde kalıyor. Usulüne uygun yapılmadığı ifade edilen çalışmalar nedeniyle ortaya çıkan toz bulutu acil sağlık çalışanlarının nöbet tuttuğu binanın içerisinde ve dışarısında bulunan her noktayı kaplarken, tozlar nedeniyle ambulansların içerisindeki cihazlar da zarar görüyor. Hemen her gün temizlik yapılan istasyonda sağlık çalışanlarının nefes alamadığını ve hatta hastalanmaya başladığının altını çizen Sağlık-Sen İl Başkanı Engin Karabulut yetkililerden daha önce uyarılan taş ocağının usulüne uygun çalışma yapmasını ve 24 saat nöbet tutan arkadaşlarının yaşadıklarının son bulmasını istiyor.

"Toz içerisinde 24 saat nöbet tutuyorlar"

Konuyla ilgili şikayetlerin daha önce de gündeme geldiğini fakat taş ocağı işletmesinin hiçbir tedbir almadığını söyleyen Gümüşhane Sağlık-Sen İl Başkanı Engin Karabulut, "Arkadaki ambulansın içerisi bir gelişimde tamamen toz içindeydi. Sağlık çalışanlarımız içeride oturamıyorlar ve en kötüsü artık bazı arkadaşlarımızın böbrekleri taş üretmeye başladı. Daha yeni geldik 1 saattir buradayız boğazımız kurudu. Buradaki sağlıkçı arkadaşlarımız 24 saat burada duruyorlar görevlerini nasıl yerine getirsinler. Arkadaşlarımız burada tozun içerisinde yaşıyorlar. Daha önce bu konuyla ilgili şikayetler oldu, CİMER'e yazıldı geri cevap geldi taş ocağına idari ceza verildi ama düzelen bir şey yok. Bugün gazetecilerin geldiğini görünce ilk defa sulamaya başladılar. Sağlıkçı arkadaşlarımız nefes alamıyor, bir vakaya gittiklerinde öksürmeye başlıyorlar. Ambulansların içerisindeki bütün cihazlarımız hassas tozdan bazıları bozuluyor bu da devletimize ve kamuya zarar oluyor. Bazı istasyonlar haftada 1 temizleniyor burada günlük temizlik yapılmak zorunda kalıyor. Arkadaşlarımız vakaya mı yetişsinler yoksa temizlik mi yapsınlar. Toz içerisinde 24 saat nöbet tutuyorlar, bunun son bulmasını istiyoruz" dedi.