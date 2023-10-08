Açıköğretim Üniversitesi'ne kayıt yaptırmış öğrenciler, şimdi 2023-2024 eğitim yılı güz dönemi için kayıt yenileme takvimini bekliyor. Kayıtların tamamlanmasının ardından şimdi gözler, ara sınıflardaki öğrencilerin kayıt yenileme sürecine çevrildi. Peki, AÇIKÖĞRETİM üniversite kayıtları ne zaman 2023? Açıköğretim kayıtları başladı mı, nasıl yapılır? AÖF kayıt ücreti ne kadar 2023-2024? İşte detaylar…

AÇIKÖĞRETİM üniversite kayıtları ne zaman 2023? Açıköğretim kayıtları başladı mı, nasıl yapılır? AÖF kayıt ücreti ne kadar 2023-2024?

Açıköğretim Fakültesi'nde öğrenim görecek adaylar için bu sürecin ayrıntıları büyük bir merakla bekleniyor. AÖF resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyurularla birlikte, öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri için hazırlıklarını başlatmaları gerekiyor. Kayıt tarihleri ve önemli detaylar için güncel bilgilere AÖF resmi internet sitesinden ulaşabilirsiniz. Peki, AÇIKÖĞRETİM üniversite kayıtları ne zaman 2023? Açıköğretim kayıtları başladı mı, nasıl yapılır? AÖF kayıt ücreti ne kadar 2023-2024? İşte detaylar…

AÇIKÖĞRETİM ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN 2023?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri öğrencileri için heyecanla beklenen haber geldi. 2023-2024 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme tarihleri sonunda açıklandı! AÖF kayıt yenileme işlemleri, 02 Ekim 2023 Pazartesi günü saat 10.00'da başlayacak ve 16 Ekim 2023 Pazartesi günü saat 22.00'de sona erecektir. Bu tarihler arasında öğrenciler, kayıt yenileme işlemlerini gerçekleştirerek yeni eğitim dönemine hazır hale gelebilirler.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, geniş öğrenci kitlesi ve esnek eğitim olanaklarıyla tanınır. Kayıt yenileme sürecinin başladığı bu dönemde, öğrencilere başarılar dileriz.

AÇIKÖĞRETİM KAYITLARI BAŞLADI MI, NASIL YAPILIR?

Anadolu Üniversitesi'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada 'Çevrimiçi başvuru işlemleri https://aoskayit.anadolu.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile yapılacaktır. Adayların başvuru yapabilmeleri için öğrenim bilgilerinin MEBBİS/YÖKSİS sisteminde güncel olması gerekmektedir. Bilgileri güncel olmayan adaylar kaydının bulunduğu kurumlara başvurarak bilgilerinin güncellenmesini sağlamalıdır. Çevrimiçi başvuru işlemlerini tamamlayıp Öğretim Giderini ödeyenlerin durumları kontrol edilerek kayıt işlemi onaylanacaktır.' denildi.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF KAYIT TARİHLERİ

İkinci Üniversite | 21 Ağustos 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi

ÖSYS Yeni Kayıt | 28 Ağustos Pazartesi - 01 Eylül 2023 Cuma

ANADOLUYÖS | 21 Ağustos 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi

Dikey Geçiş (DGS) | ÖSYM tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.

Ek Yerleştirme | ÖSYM tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.

Sağlık Lisans Tamamlama | YÖK tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.

Yatay Geçiş | 11 Eylül 2023 Pazartesi - 15 Eylül 2023 Cuma

Yatay Geçiş Ders Ekleme | 09 Ekim 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi

Kayıt Yenileme (Ekle-Sil) | 02 Ekim 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi

AÖF KAYIT ÜCRETİ NE KADAR 2023-2024?

2023-2024 yılı AÖF kayıt yenileme ücreti ise Açıköğretim İktisat ve İşletme fakültelerinde 1,180,00 TL - 1,226,00 TL arasındadır. AÖF kayıt yenileme ücreti 6 derse kadar değişmekte olup, 12 taksite kadar bölünebiliyor.