Açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman 2023? Açıköğretim üniversite kayıtları hangi tarihte başlıyor?

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AÇIKÖĞRETİM ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN 2023?

Anadolu Üniversitesinin Merkezi Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin programlarına Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile öğrenci kabul edilmektedir.

AÇIKÖĞRETİM ÜNİVERSİTE KAYITLARI HANGİ TARİHTE BAŞLIYOR?

Ön lisans programlarını tercih edebilmek için TYT sınav puanının hesaplanmış olmasıLisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde (SAY, SÖZ, EA) sınav puanının hesaplanmış olması

gerekmektedir.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sisteminin (ÖSYS) tercih işlemlerinde kontenjan dâhilinde bir ön lisans veya lisans programına yerleştirilenler kayıt hakkı kazanmaktadır.

ÖSYM'nin www.osym.gov.tr internet adresinden 2023 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) başvuru işlemleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerindeki ön lisans ve lisans programlarına öğrenci alımı yapılan programlar şunlardır;