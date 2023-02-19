2022-2023 bahar yılı ne zaman başlayacağı ve AÖF bahar yılı hangi tarihte başlıyor öğrenciler tarafından araştırılıyor. Açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman ve Açıköğretim (AÖF) bahar yılı ne zaman başlayacak soruları gündeme geliyor. Peki, Açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman? Açıköğretim (AÖF) bahar yılı ne zaman başlayacak?

Açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman ve Açıköğretim (AÖF) bahar yılı ne zaman başlayacak merak ediliyor. Yükseköğretim Kurulu 2022-2023 bahar yarıyılı eğitim ve öğretimine ilişkin soruları sosyal medya hesabından paylaştı. 2022-2023 bahar yılı ne zaman başlayacağı ve AÖF bahar yılı hangi tarihte başlıyor öğrenciler tarafından araştırılıyor. Açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman ve Açıköğretim (AÖF) bahar yılı ne zaman başlayacak soruları gündeme geliyor. Açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman? Açıköğretim (AÖF) bahar yılı ne zaman başlayacak? Detaylar haberimizdedir…

AÇIKÖĞRETİM ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

Kahramanmaraş merkezli 06 Şubat 2023 günü meydana gelen ve 10 ilimizi doğrudan etkileyen depremler nedeniyle Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerindeki depremzede öğrencilerimizden ücret muafiyeti talep etmeleri halinde 2022-2023 Öğretim Yılı Bahar Döneminde dönem öğretim materyali ve laboratuvar/uygulama dersi ücreti alınmayacaktır.

Kayıt yenileme işlemleri;

13 Şubat 2023 Pazartesi günü başlayıp,

02 Mart 2023 Perşembe günü saat 22.00'de sona erecektir.

Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecektir.

Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacaktır. Öğrenci bir yarıyılda toplam 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde en fazla 10 ders seçebilecektir.

Kayıt yenileme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından e-Devlet şifresi veya öğrenci şifresi ile yapılacaktır.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM KAYIT YENİLEME İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF BAHAR YILI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2022-2023 bahar yılının 20 Şubat 2023 tarihinden itibaren ne zaman başlayacağına yükseköğretim kurumlarının yetkili kurulları karar verecektir. Bu nedenle henüz belli değildir.