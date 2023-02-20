Açıköğretim sınav tarihleri ve online olup olmayacağı kayıt süreci devam ederken öğrencilerin odaklandığı konulardan oldu. Peki, Açıköğretim sınavları online mı? AÖF sınav tarihleri 2023: AÖF sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak?

Kahramanmaraş'ta yaşanan büyük depremler sonrasında AÖF kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin ileri bir tarihe ertelendiği duyurulmuştu. AÖF sınavlarının online olup olmayacağı ve ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Peki, Açıköğretim sınavları online mı? AÖF sınav tarihleri 2023: AÖF sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak? İşte detaylar haberimizde...

AÇIKÖĞRETİM SINAVLARI ONLİNE MI?

Anadolu Üniversitesidaha önce yayınladığı 2022-2023 AÖF bahar dönemi sınav takvimine göre ara sınavlar 15-16 Nisan, dönem sonu sınavları ise 27-28 Mayıs 2023 tarihlerinde düzenlenecekti. Ancak deprem sonrası AÖF sınav tarihleri geri çekildi.

Kahramanmaraş'ta yaşanan depremin ardından ön görülen kayıt takviminde değişiklik yapıldı. Kayıt yenileme işlemleri, Mart ayına kadar uzatıldı.

YÖK'ün uzaktan eğitim kararı sonrası daha önce açıklanan sınav takvimi yayından kaldırıldı. Anadolu Üniversitesi'nin kısa süre içerisinde çalışmasını tamamlayıp sınav takvimini açıklaması bekleniyor.