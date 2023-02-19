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Açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman? Açıköğretim (AÖF) bahar yılı ne zaman başlayacak?

Yükseköğretim Kurulu 2022-2023 bahar yarıyılı eğitim ve öğretimine ilişkin soruları sosyal medya hesabından paylaştı. Açıköğretim sınavları online mı 2023 ve Açıköğretim sınavları ne zaman başlıyor, tarihi belli mi soruları gündeme geliyor. Açıköğretim sınavları online mı 2023 ve Açıköğretim sınavları ne zaman başlıyor, tarihi belli mi soruları merak ediliyor. Açıköğretim sınavları online mı 2023? Açıköğretim sınavları ne zaman başlıyor, tarihi belli mi? Detaylar haberimizdedir…

AÇIKÖĞRETİM SINAVLARI ONLINE MI 2023?

Yükseköğretim Kurulu 2022-2023 bahar yarıyılı eğitim ve öğretimine ilişkin soruları sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre, bahar yarıyılda eğitim öğretim, online şekilde devam edecek.

AÇIKÖĞRETİM SINAVLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2022-2023 bahar yılının 20 Şubat 2023 tarihinden itibaren ne zaman başlayacağına yükseköğretim kurumlarının yetkili kurulları karar verecektir. Bu nedenle henüz belli değildir.

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