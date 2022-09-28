Açıköğretim sınavları ne zaman? Açıköğretim sınavları ne zaman yapılıyor? 2022 Açıköğretim sınav tarihleri! Açıköğretim sınav tarihleri!

Açıköğretim ile eğitim gören birçok öğrenci Açıköğretim sınavlarının tarihini merak ediyor ve araştırıyor. Açıköğretim sınav takvimi, Açıköğretimlere dair en sık merak edilen konulardan bir tanesi haline geldi. Peki, Açıköğretim sınavları ne zaman? Açıköğretim sınavları ne zaman yapılıyor? 2022 Açıköğretim sınav tarihleri!

Açıköğretim sınavları ne zaman? Sorusu, Açıköğretimde eğitim-öğretim görmekte olan öğrencilerin en merak ettiği konular arasında yer alıyor ve araştırılıyor. Anadolu Üniversitesi tarafından açıklanan sınav takvimi ile birlikte Açıköğretim sınav tarihleri belli olacak. Peki, Açıköğretim sınavları ne zaman? Açıköğretim sınavları ne zaman yapılıyor? 2022 Açıköğretim sınav tarihleri!

AÇIKÖĞRETİM SINAVLARI NE ZAMAN?

Açıköğretim sınavları Aralık ayında uygulanacak. Anadolu Üniversitesi'nin açıkladığı takvim aşağıda yer almaktadır.