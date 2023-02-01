AÖL kayıt yenileme işlemleri için geri sayıma gecirdi.Binlerce öğrenci Açıköğretim lisesi kayıt yenileme ve ders seçim tarihlerini araştırıyor. Tüm gözler Milli Eğitim Bakanlığına çevrildi. Peki Açıköğretim Lisesi kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı? Açıköğretim Lise Kayıt yenilemeleri başladı mı? Açıköğretim lise ders kayıtları ne zaman? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Binlerce adayı ilgilendiren AÖL 2. dönem sınavları için geri sayım başladı. MEB tarafından yayımlanan kılavuz sonrasında AÖL yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri başladı. Peki , AÖL 2. dönem sınav tarihleri açıklandı mı? AÖL kayıt yenileme işlemleri ne zaman? Detaylar haberimizde..

AÖL 2. DÖNEM SINAV TARİLERİ AÇIKLANDI MI?

AÖL kayıt yenileme sürecinin başlamasının ardından 2. dönem sınav tarihlerinin paylaşılması bekleniyor. AÖL sınav tarihleri henüz açıklanmadı .Resmi açıklama gelirse haberimize ekleme yapacağız. Açık Öğretim Kurumları 2. Dönem Sınavları geçtiğimiz yıl 1-10 Mart 2022 tarihleri arasında uygulanmıştı. Buna göre AÖL sınavlarının Mart ayı içerisinde yapılması bekleniyor.

AÖL KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 2022-2023 eğitim öğretim yılı AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri duyuruldu.

Buna göre; AÖL 2022-2. Dönem kayıt yenileme ve ilk kayıt iş ve işlemleri 20 Mart 2023 tarihi mesai bitimine kadar ekteki kılavuzlar doğrultusunda yapılacak. Buna göre AÖL kayıt yenileme işlemleri 13 Ocak -20 Mart tarihleri arasında tamamlanacak

AÖL ilk kayıt sınav katılım ücreti olarak 50 TL ve Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına 10 TL olarak belirlenmiştir. Bu dönem için kayıt yenileme sınav ücret olarak 50 TL ve Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına; 5 TL olarak belirlenmiştir. (50 TL Açık Öğretim Lisesi Kayıt Yenileme Sınav katılım Ücreti olarak anlaşmalı bankalara yatırılacak. 5 TL ise Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği banka hesabına veya makbuz karşılığında teslim edilecektir.

Bu dönem için kayıt yenileme sınav ücret olarak 50 TL ve Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına; 5 TL olarak belirlenmiştir.

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