Açıköğretim lise sınavlarına katılacak olan birçok aday, Açıköğretim lise sınavları ne zaman yapılacak? ve Açıköğretim sınavı tarihleri ne zaman? Sorusunu merak ediyor. Birçok adayın katılacağı sınavın tarihleri en merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Açıköğretim lise sınavları ne zaman yapılacak? Açıköğretim sınavı tarihleri ne zaman? Açıköğretim sınavı tarihleri!

AÖL sınavlarının tarihlerinin belli olması ile birlikte adaylar sınav tarihlerini araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı AÖL sınav tarihlerini internet sayfasından öğrencilerle paylaştı. Peki, Açıköğretim lise sınavları ne zaman yapılacak? Açıköğretim sınavı tarihleri ne zaman? Açıköğretim sınavı tarihleri!

AÇIKÖĞRETİM LİSE SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

MEB'in paylaştığı takvime göre Açıköğretim lise 3. dönem sınavı 20-29 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Öğrenciler Açıköğretim lise 3. dönem sınavına 20 Temmuz 2022 saat 09.30'dan 29 Temmuz 2022 saat 23.59'a kadar katılabilecek.

SEÇİLEN DERSİN SINAVINA HEMEN BAŞLAMAK ZORUNDA MIYIM?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda şu şekilde belirtiliyor;

Öğrenciler seçmiş olduğu bir dersin sınavını bitirdikten sonra, seçmiş olduğu diğer dersin sınavına hemen başlamak zorunda değildir. Online sınav takvimi içerisinde istediği bir zaman diğer dersin sınavına başlayabilir.

İNTERNETİM YOK NE YAPMALIYIM?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda şu şekilde belirtiliyor;

İlgili Makam Oluru Gereği: Online Sınavla ilgili olarak, "İnternet erişimi olmayan öğrenciler İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Sınav Yürütme Komisyonlarına talepte bulunabilirler.

Engelli öğrenciler ise kendi durumları ile ilgili İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Sınav Yürütme Komisyonlarına talepte bulunabilirler.