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Açıköğretim Fakültesi (AÖF) vize sınavları ne zaman? AÖF SINAV TARİHLERİ! 2023 AÖF sınav ne zaman?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından gerçekleştirilecek olan sınavların tarihleri belli oldu. Öğrenciler, belirlenen tarihlerde sınavlara katılarak eğitimlerini başarıyla tamamlama fırsatı bulacaklar. Peki, Açıköğretim Fakültesi (AÖF) vize sınavları ne zaman? 2023 AÖF sınav ne zaman? İşte detaylar...