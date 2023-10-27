Açıköğretim Fakültesi (AÖF) vize sınavları ne zaman? AÖF SINAV TARİHLERİ! 2023 AÖF sınav ne zaman?
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Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından gerçekleştirilecek olan sınavların tarihleri belli oldu. Öğrenciler, belirlenen tarihlerde sınavlara katılarak eğitimlerini başarıyla tamamlama fırsatı bulacaklar. Peki, Açıköğretim Fakültesi (AÖF) vize sınavları ne zaman? 2023 AÖF sınav ne zaman? İşte detaylar...
Açıköğretim Fakültesi sınav tarihleri araştırılan konular arasında yer alıyor. 2023-2024 eğitim öğretim yılı içerisinde gerçekleşecek sınavların tarihleri araştırılmaktadır. Arama motorlarında AÖF vize sınavları ne zaman sorgulatılıyor. Açıköğretim Fakültesi sınavları ne zaman gerçekleşecek merak konusu oldu. Peki, Açıköğretim Fakültesi (AÖF) vize sınavları ne zaman? 2023 AÖF sınav ne zaman? Detaylar haberimizde...
AÖF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN?
- Güz Dönemi Ara Sınavı: 9- 10 Aralık 2023
- Güz Dönem Sonu Sınavı: 20- 21 Ocak 2024
- Bahar Dönemi Ara Sınavı: 20- 21 Nisan 2024
- Bahar Dönem Sonu Sınavı: 25- 26 Mayıs 2024
AUZEF SINAVLARI NE ZAMAN?
GÜZ DÖNEMİ ARA (VİZE) SINAVI
1.Oturum 25 Kasım 2023 Saat: 09.30
2.Oturum 25 Kasım 2023 Saat: 14.00
3.Oturum 26 Kasım 2023 Saat: 15.00
GÜZ DÖNEMİ YARIYIL SONU (FİNAL) SINAVI
1.Oturum 13 Ocak 2024 Saat: 09.30
2.Oturum 13 Ocak 2024 Saat: 14.00
3.Oturum 14 Ocak 2024 Saat: 15.00
GÜZ DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI
1.Oturum 17 Şubat 2024 Saat: 09.30
2.Oturum 17 Şubat 2024 Saat: 14.00
3.Oturum 18 Şubat 2024 Saat: 15.00