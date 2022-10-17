(AÇIKLANDI) Ballon d'Or kim kazandı, Benzema mı 2022? Ballon d'Or 2022 adayları kimlerdir, hangi futbolcular?

FIFA Ballon d'Or, bir önceki senenin en iyi futbolcusuna verilen ve yıllık olarak düzenlenen bir futbol ödülüdür. 2022 Ballon dor ödülü bugün verilecek. Ballon d'Or adayları kimlerdir merak ediliyor. Peki, Ballon d'Or kim kazandı, adaylar kimler 2022? Ballon d'Or 2022 adayları kimlerdir, hangi futbolcular? İşte tüm adaylar ve kazanan isim...

Ballon d'Or kazananı açıklandı! Futbol dünyasının merakla beklediği Ballon d'or Ödül Töreni, bu akşam futbol otoritelerinin katılımıyla gerçekleştirilecek. Futbol severler Ballon dor ödülü hakkında, Ballon d'Or kim kazandı, adaylar kimler 2022? Ballon d'Or 2022 adayları kimlerdir, hangi futbolcular sorularının cevaplarını merak etti. İşte detaylar...

FIFA BALLON DOR NEDİR?

FIFA Ballon d'Or, bir önceki senenin en iyi futbolcusuna verilen ve yıllık olarak düzenlenen bir futbol ödülüdür. En iyi futbolcu dünyanın her yerinden antrenörler ve uluslararası takım kaptanlarının yanı sıra gazetecilerin kullandığı oylara dayanarak seçilir.

FIFA Ballon d'Or'un kuruluşu 2010 yılında France Football'un düzenlediği Ballon d'Or ile FIFA'nın düzenlediği FIFA Dünyada Yılın Futbolcusu ödüllerinin tek çatı altında birleştirilmesi ile gerçekleşmiştir. İlk ödül töreni 10 Ocak 2011 tarihinde Zürih, İsviçre'de gerçekleştirilmiştir. 2010 FIFA Ballon d'Or ödülünden 2015 FIFA Ballon d'Or ödülüne kadar FIFA-France Football arasındaki ortaklık devam etti. 2016 Ballon d'Or ödülünden itibaren, ödülü yine sadece France Football vermeye başladı. 9 Ocak 2017 tarihinde ise FIFA, FIFA Dünyada Yılın Futbolcusu ödülünün devamı niteliğinde olan FIFA The Best adlı ödülü oluşturdu.

2022 BALLON DOR ADAYLARI KİMLERDİR?

THIBAUT COURTOIS, REAL MADRID

JOSHUA KIMMICH, BAYERN MÜNİH

MUHAMMED SALAH, LIVERPOOL

RAFAEL LEAO, MILAN

TRENT ALEXANDER-ARNOLD, LIVERPOOL

ROBERT LEWANDOWSKI, BARCELONA

LUIS DIAZ, LIVERPOOL

VINICIUS JUNOR, REAL MADRID

BERNARDO SILVA, MANCHESTER CITY

FABINHO, LIVERPOOL

HEUNG-MIN SON, TOTTENHAM

CASEMIRO, REAL MADRID

KARIM BENZEMA, REAL MADRID

RIYAD MAHREZ, MANCHESTER CITY

HARRY KANE, TOTTENHAM

PHIL FODEN, MANCHESTER CITY

MIKE MAIGNAN, MILAN

DARWIN NUNEZ, LIVERPOOL

SADIO MANE, BAYERN MÜNİH

SEBASTIEN HALLER, DORTMUND

KEVIN DE BRUYNE, MANCHESTER CITY

CRISTIANO RONALDO, MANCHESTER UNITED

ANTONIO RÜDİGER, REAL MADRID

LUKA MODRIC, REAL MADRID

ERLING HAALAND, MANCHESTER CITY

JOAO CANCELO, MANCHESTER CITY

DUSAN VLAHOVIC, JUVENTUS

VIRGIL VAN DIJK, LIVERPOOL

KYLIAN MBAPPE, PSG

BALLON D'OR KİM KAZANDI 2022?