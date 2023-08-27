Açıklama geldi! İLK VE SON 2. sezon gelecek mi, çıkacak mı, çıktı mı, var mı? İlk ve Son 2. sezon fragman yayınlandı mı?

Blu TV'nin beğenilen yapımlarından olan İlk ve Son dizisinde 2. sezon müjdesi verildi. Dizinin senaristi Hakan Bonomo, dizinin ikinci sezonunun geleceğini açıkladı. Gözler ise şimdi İLK VE SON 2. sezon gelecek mi, çıkacak mı, çıktı mı, var mı? İlk ve Son 2. sezon fragman yayınlandı mı? Sorularına çevrildi. İşte son detaylar…

BluTV'nin 2021 yılında seyircilerle buluşturduğu ve büyük ilgi gören dizisi "İlk ve Son", heyecanla beklenen 2. sezonuyla geri dönüyor! Cem Karcı'nın yönetmenliğini üstlendiği, senaryosu Hakan Bonomo'ya ait olan bu dizi, başrollerinde Özge Özpirinçci ve Salih Bademci'nin bulunduğu tutkulu ve duygusal bir aşk hikayesini konu alıyor. Peki, İLK VE SON 2. sezon gelecek mi, çıkacak mı, çıktı mı, var mı? İlk ve Son 2. sezon fragman yayınlandı mı?

İLK VE SON 2. SEZON GELECEK Mİ, ÇIKACAK MI, ÇIKTI MI, VAR MI?

İlk ve Son'un 2. sezonunun müjdesi, senarist Hakan Bonomo tarafından sosyal medya üzerinden yapılan bir paylaşımla verildi. Dizi, Deniz ve Barış'ın inişli çıkışlı aşk hikayesine odaklanmıştı. Ancak yeni sezonda, 2014'ten 2024'e uzanan farklı bir aşk hikayesi olan Nilüfer ve Cihan'ın hikayesine tanıklık edeceğiz.

Cem Karcı'nın yönetmenliğindeki bu dizi, seyircilere duygusal bir yolculuk sunmaya devam edecek. İlk ve Son'un ikinci sezonuyla birlikte, farklı karakterlerin hayatlarına ve aşk hikayelerine tanık olacağız. Bu dizi, tutkulu ve sürükleyici öyküsüyle tekrar izleyicileri büyülemeye hazırlanıyor.

İlk ve Son ilk sezonunda 2013-2023 yıllarına odaklanmıştı dizinin de 2023 yılına geçmeden bittiğini hatırlarsak eğer 2. sezonun da 2024'ün üçüncü çeyreğinde yayınlanacağı çıkarımını yapabiliriz.

İLK VE SON 2. SEZON FRAGMAN YAYINLANDI MI?

Dizinin senaristi Hakan Bonomo'nun sosyal medya hesabında yaptığı duyuruyla dizinin 2. sezonunun çekimlerine başlandığını görebiliyoruz. Henüz resmi bir fragman yayınlanmadı.