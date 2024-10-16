Türkiye'de karasal yayına 13 Kasım 1995 tarihinde İstanbul'da başlayan Açık Radyo'nun yayın lisansı RTÜK kararıyla iptal edildi. Peki Açık Radyo neden kapatıldı? Açık Radyo neden kapatılıyor?

AÇIK RADYO NEDEN KAPATILDI?

Türkiye'de karasal yayına 13 Kasım 1995 tarihinde İstanbul'da başlayan Açık Radyo'nun yayın lisansı RTÜK kararıyla iptal edildi.

Son yayınını yapan Açık Radyo, bugün saat 13:00'de dinleyicilerine veda etti.

Radyodan yapılan açıklamada, "Tüm dinleyicilerimizi, meslek örgütlerini ve uluslararası kamuoyunu, bu karara karşı, bu sefer çok daha net ve gür bir biçimde ses çıkarmaya davet ediyoruz" denildi

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Açık Radyo'nun karasal yayın lisansını iptal etti. 24 Nisan'da "Açık Gazete" programında kullanılan 'Ermeni soykırımı' ifadesi nedeniyle Açık Radyo'ya 5 kez program durdurma cezası veren Üst Kurul, karara uyulmadığı gerekçesiyle 30 yıllık radyonun lisansını iptal kararı almıştı.