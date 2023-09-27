2023 yılında gerçekleştirilecek olan Açık Öğretim sınavlarının nasıl yapılacağı merak konusu oldu. Sınavlar online mı yoksa yüz yüze mi gerçekleştirilecek araştırılmaktadır. Peki, Açık öğretim sınavları online mı? 2023 Açık öğretim sınavları yüz yüze mi olacak? İşte detaylar...

Açık öğretim fakülte sınavları online mı olacak sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Açık öğretim sınavları yüz yüze mi olacak merak konusu oldu. Öğrenciler tarafından sınavların hangi sistemle yapıldığı araştırılmaktadır. Arama motorlarında sınavlar online mı olacak sorgulatılıyor. Peki, Açık öğretim sınavları online mı? 2023 Açık öğretim sınavları yüz yüze mi olacak? Detaylar haberimizde...

AÇIK ÖĞRETİM SINAVLARI ONLİNE MI?

Geçtiğimiz dönem Açık Öğretim Fakültesi sınavları Kahramanmaraş merkezli deprem sebebiyle online olarak gerçekleşmiştir. Öğrenciler tarafından sınavlar online mı olacak araştırılmaktadır. Açık Öğretim Fakültesi sınavları bu yıl online olarak yapılacaktır.

AUZEF SINAV YERLERİ BAŞVURUSU BAŞLADI!

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, resmi Twitter hesabından sınav merkezi tercih işlemlerinin başladığını duyurdu. AUZEF'in yaptığı paylaşımda, Değerli Öğrencimiz, 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılı ara sınav (vize) sınav merkezi tercihi başlamıştır. Sınav merkezi tercihinizi 10 Ekim 2023 saat 23.59'a kadar https://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS otomasyon sistemi kullanıcı adı ve şifreniz ile yapabilirsiniz." ifadeleri yer almaktadır.