Açık Öğretim Ortaokul AÖO kayıtları ne zaman? Açık Öğretim Ortaokul başvuru tarihleri ne zaman?
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Bazı sebeplerden ortaokul eğitimi alamayan kişiler için Açık Öğretim Ortaokulları okuma imkanı sunuyor. Bu imkandan yararlanmak isteyenler ise 2022- 2023 eğitim öğretim yılı 1. Dönem kayıtları ne zaman? Sorularıyla araştırmaya başlıyorlar. Peki, Açık Öğretim Ortaokul kayıtları ne zaman başlıyor?
Açık Öğretim Ortaokulu ve Açık Öğretim Lisesi için kayıtlar ve başvuru tarihleri adaylar için merak konusu. Açık Öğretim 3. Dönem sınavları 20 Temmuz 09:30 ile 29 Temmuz saar 23:59 aralığında online olarak yapılmıştı. Adayların gündeminde olan Açık Öğretim Ortaokul kayıtları ne zaman? Ve Açık Öğretim Ortaokul başvuru tarihleri ne zaman? Sorularını araştırdık.
22 Ağustos 2022 ve 7 Ekim 2022 tarihleri arasında Açık Öğretim Ortaokul kayıtları ve kayıt yenileme gerçekleşecektir.
İlk öğretimin 5. Sınıfını bitiren, ilkokulun 4. Sınıfını bitiren veya ortaokulu 6, 7, 8 sınıflarında tek etmiş kişilerin eğitimlerini uzaktan eğitim ile tamamlaması için uygulanan MEB sistemidir. Ortaokul eğitimini tamamlamak isteyen kişiler yaş fark etmeksizin kayıt yapabildiği sistemdir. Çalışarak okumak isteyenler, engelli bireyler, daha önce okuma şansı olmayan gibi kişilerin eğitimini tamamlaması için uygulanan sistemdir.
• 14 yaşını bitirip 15 yaşından gün almak
• İlkokul 4. Sınıfı bitirdiğinizi gösteren belge
• Yetişkin bireyler için 2. Kademe eğitimi başarı belgesi
Kayıt için Halk Eğitim Merkezlerine başvuru yapabilirsiniz. Gerekli olan belgeler ise;
• Öğrenim belgesi
• Biyometrik fotoğraf
• Engel varsa sağlık kurulu raporunun onaylı fotokopisi
• Ücret muafiyeti var ise belgenin onaylı fotokopisi
• T.C. kimlik numarasını gösteren belge