Açık öğretim lisesi hakkında çıkan kapanma iddiaları gündeme damga vurdu. Öğrenciler ve veliler, durumun ne olduğunu merak ediyor. Peki, Açık öğretim lisesi kapandı mı? Açık liseye geçiş kalktı mı? İşte detaylar...

Açık liseye geçiş kaldırıldı mı sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. 2024 yılı açık öğretim lisesine geçiş yapmayı düşünen öğrenciler tarafından açık lisenin akıbeti araştırılmaktadır. Açık liseye geçişler kalktı mı merak konusu oldu. Peki, Açık öğretim lisesi kapandı mı? Açık liseye geçiş kalktı mı? Detaylar haberimizde...

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ KAPANDI MI?

Bakanlığın yeni düzenlemesiyle örgün ortaöğretim kurumlarından açık öğretim liselerine geçişler zorlaştırıldı. Yönetmelik ile milli sporcular, kaynaştırma öğrencileri, koruma kanunu kapsamındaki öğrenciler, şehit ve gazi çocukları, Bakanlıkça mazereti uygun görülenler ile yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre örgün ortaöğretim kurumlarında okuma hakkını kaybeden öğrenciler gibi istisnalar dışında açık liseye nakil ve geçişler yapılamayacak.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ NE ZAMAN KURULDU?

T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi, 1992 yılında Film Radyo ve Televizyon Eğitim Başkanlığı bünyesinde kurulmuştur. 2011 yılında 14 Eylül 2011 tarih ve 652 sayılı kanun hükmüylü birlikte Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü bünyesine bağlanmıştır. Açık Öğretim Lisesi, uzaktan eğitim teknolojilerini kullanarak lise öğrenimi veren ve bu hizmeti merkezi sistemle yürüten bir kuruluş olarak göreve başlamıştır