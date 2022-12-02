Açık Öğretim Lisesi ek sınav sonuçları birçok kişinin gündeminde yer alıyordu. Konuya ilişkin arama motorları üzerinde sıklıkla aratılan soru ise Açık Öğretim Lisesi ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu oluyor. Peki, Açık Öğretim Lisesi ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Açık Öğretim Lisesi ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu, birçok kişi tarafından merak ediliyor ve gün içerisinde sıklıkla araştırılıyor. Bu haberimizde adaylar tarafından merakla beklenilen Açık Öğretim Lisesi ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunu yanıtladık. Peki, Açık Öğretim Lisesi ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ EK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

21 Kasım 23 Kasım 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen AÖL ek sınav sonuçları http://aol.meb.gov.tr/ adresinden yapılan duyuru ile erişime açılacak. Sınav sonuçları hakkında henüz bir açıklama gelmezken, sonuçların AÖL 1. Dönem sınavlarından sonra açıklanması bekleniyor.