AÖL Açık Öğretim Lisesine kayıt yaptırmak isteyen birçok vatandaş Açık Öğretim Lisesi AÖL kayıtları ne zaman bitecek? Ve Açık Öğretim Lisesi AÖL kayıtları son tarih ne zaman? Sorularını araştırıyor. Peki, Açık Öğretim Lisesi AÖL kayıtları ne zaman bitecek? Açık Öğretim Lisesi AÖL kayıtları son tarih ne zaman?

AÖL Açık Öğretim Lisesine gitmek içi kayıt yaptıracak olan kişiler internet üzerinden kayıt tarihin araştırması yapıyor. 22 Ağustos tarihinde başlayan kayıtların son günü birçok kişi tarafından merak konusu haline geldi. Peki, Açık Öğretim Lisesi AÖL kayıtları ne zaman bitecek? Açık Öğretim Lisesi AÖL kayıtları son tarih ne zaman?

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ AÖL KAYITLARI NE ZAMAN BİTECEK?

AÖL Açık Öğretim Lisesine kayıt yaptırmak isteyen kişiler için 22 Ağustos tarihinde kayıtlar başlamıştı. Kayıt yaptırmak isteyenler ve henüz kayıt işlemini gerçekleştirmemiş olanlar 7 Ekim tarihi tarihine kadar kayıt işlemini gerçekleştirebilir.

AÇIKÖĞRETİM LİSE SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

MEB'in paylaştığı takvime göre Açıköğretim lise 3. dönem sınavı 20-29 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Öğrenciler Açıköğretim lise 3. dönem sınavına 20 Temmuz 2022 saat 09.30'dan 29 Temmuz 2022 saat 23.59'a kadar katılabilecek.

SEÇİLEN DERSİN SINAVINA HEMEN BAŞLAMAK ZORUNDA MIYIM?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda şu şekilde belirtiliyor;

Öğrenciler seçmiş olduğu bir dersin sınavını bitirdikten sonra, seçmiş olduğu diğer dersin sınavına hemen başlamak zorunda değildir. Online sınav takvimi içerisinde istediği bir zaman diğer dersin sınavına başlayabilir.