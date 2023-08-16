Bakan Yusuf Tekin'in eğitim gündemini değerlendirmek amacıyla medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda Açık Öğretim Liseleri hakkında kurduğu cümleler binlerce gencin gündemine oturdu. Arama motorlarında Açık Öğretim Lisesi 4. dönem sınavları ne zaman 2023? AÖL sınav takvimi 2023! Sorguları arttı. İşte detaylar…

28 Temmuz-9 Ağustos 2023 tarihleri arasında uzaktan gerçekleştirilen AÖL 3. dönem sınavlarının sonuçlarının açıklanmasına az bir süre kaldı. Öte yandan bugün gündeme düşen bir son dakika haberi sonrası öğrenciler Açık Öğretim Lisesi 4. dönem sınavları ne zaman 2023? AÖL sınav takvimi 2023! Sorularını sormaya başladı. Detaylar haberimizdedir…

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ 4. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN 2023?

AÖL sınavlarının sonuçları, sınavların tamamlanmasının ardından 15 gün içerisinde duyurulacak. AÖL 3. dönem sınav sonucunun 23-24 Ağustos tarihinde paylaşılması bekleniyor. AÖL (Açıköğretim Lisesi) 3. dönem sınavlarına katılım sağlayan öğrenciler sonuçlarını Açık Öğretim Kurumları Bilgi Yönetimi Sistemi'nden öğrenebilecekler.

4. Dönem sınavları olarak da bilinen ek sınava belirtilen tarihler arasında kayıt yenileyen tüm öğrenciler katılım sağlayabilmektedir. Ek sınavlar, her yıl 2+1 şeklinde 3 dönemde yapılan dönem sınavlarından değildir. Ek sınavlar bakan oluru ile yapılan istisnai sınavlardır. Bu nedenle ek sınavlar her öğretim yılı başında duyurulmaz. Ek sınavların dönemden sayılıp sayılmayacağı Bakan oluruyla belirlenir.

AÖL SINAV TAKVİMİ 2023!

AÖL 3. Dönem sınavları 28.07.2023 (saat 09.30'dan) – 09.08.2023 (saat 23.59'a kadar) uygulanacak.