Açık Öğretim Lise sınavları ne zaman, hangi gün, saat kaçta? AÖL sınavlar tarihi!

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AÇIK ÖĞRETİM LİSE SINAVLARI NE ZAMAN?

2022-2023 eğitim ve öğretim yılı birinci dönem sınavları; 9 Aralık 2022 tarihi saat 09.30 ile 20 Aralık 2022 tarihi saat 23:59 arasında çevrim içi (online) olarak yapılacaktır. Çevrimiçi sınavların başlangıç ve bitiş saatlerinde Türkiye saati dikkate alınacaktır.